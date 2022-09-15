Систему учета продажи дизтоплива на АЗС запустили в Казахстане

15 сентября 2022 года на базе информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов запущен модуль по верификации данных потребителей для отпуска дизельного топлива по дифференцированным ценам, сообщает Zakon.kz.

Функционал информационной системы в режиме реального времени позволяет автозаправочным станциям страны (АЗС) отслеживать ежесуточные объемы дизельного топлива, реализуемого на АЗС по цене 230-260 тенге за литр (в зависимости от региона), пишет пресс-служба Минэнерго РК.

Сервис разработан без затрат бюджетных средств и предусматривает проверку документов из баз данных министерств внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и государственного кредитного бюро. Пресс-служба Министерства энергетики РК

22 августа Министерство энергетики РК сообщало, что в качестве одного из возможных вариантов регулирования отпуска топлива по льготным ценам рассматривается использование Информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов, которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году, оператором информационной системы является АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ").

В настоящее время, согласно поступившим заявлениям, АО "НИТ" предоставлены логины и пароли для 2 тыс. АЗС страны, из них 271 АЗС начала практическое применение, то есть "выполнили вход" в качестве пользователей системы сразу после запуска, в целом по стране проведено 2365 продаж.

Также для оказания операторам АЗС оперативной консультативной помощи по работе с системой со стороны Министерства энергетики РК запущен технический центр поддержки.