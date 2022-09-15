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Систему учета продажи дизтоплива на АЗС запустили в Казахстане

Система учета реализации дизтоплива на АЗС Фото: Zakon.kz
15 сентября 2022 года на базе информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов запущен модуль по верификации данных потребителей для отпуска дизельного топлива по дифференцированным ценам, сообщает Zakon.kz.

Функционал информационной системы в режиме реального времени позволяет автозаправочным станциям страны (АЗС) отслеживать ежесуточные объемы дизельного топлива, реализуемого на АЗС по цене 230-260 тенге за литр (в зависимости от региона), пишет пресс-служба Минэнерго РК.

Сервис разработан без затрат бюджетных средств и предусматривает проверку документов из баз данных министерств внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и государственного кредитного бюро. Пресс-служба Министерства энергетики РК

22 августа Министерство энергетики РК сообщало, что в качестве одного из возможных вариантов регулирования отпуска топлива по льготным ценам рассматривается использование Информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов, которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году, оператором информационной системы является АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ").

В настоящее время, согласно поступившим заявлениям, АО "НИТ" предоставлены логины и пароли для 2 тыс. АЗС страны, из них 271 АЗС начала практическое применение, то есть "выполнили вход" в качестве пользователей системы сразу после запуска, в целом по стране проведено 2365 продаж.

Также для оказания операторам АЗС оперативной консультативной помощи по работе с системой со стороны Министерства энергетики РК запущен технический центр поддержки.

Министерством энергетики РК совместно с АО "НИТ" работа по интеграции Информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов с информационными системами АЗС, банков второго уровня и иными информационными системами и сервисами будет продолжена.Пресс-служба Министерства энергетики РК

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