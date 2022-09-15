Драка между учениками в Талгаре закончилась госпитализацией

В школе №2 города Талгара Алматинской области произошла драка между учениками старших классов, сообщает Zakon.kz.

Видео последствий конфликта появилось в соцсетях. Говорится, что одна из прохожих заметила драку на территории школы, около уличного туалета, и потребовала прекратить. Крики делу не помогли, тогда она решила кидать камни в сторону дерущихся. Только после этого несколько ребят убежали. На земле остался лежать один школьник, которому вызвали скорую помощь.

В Департаменте полиции Алматинской области корреспонденту Zakon.kz рассказали, что видеозапись была сделана 15 сентября на территории одной из общеобразовательных школ города Талгара.

Между двумя учащимися старших классов произошел конфликт, переросший в драку.

В результате один из школьников, 2005 года рождения, был госпитализирован с травмами в больницу.

Сообщаем, что факт потасовки зарегистрирован в полиции района, начата соответствующая проверка. Пресс-служба ДП Алматинской области