СМИ: ФБР и Facebook шпионили за переписками пользователей

Американскую социальную сеть Facebook обвинили в том, что при сотрудничестве с ФБР она тайно шпионила за частными переписками пользователей, интересовавшихся президентскими выборами в США 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники в министерстве юстиции США.

Facebook передавал ФБР частные переписки без каких-либо судебных требований о передаче информации. Это делалось в обход предусмотренного законом процесса, - приводит издание слова своих собеседников.

В публикации утверждается, что за пользователями начиналась слежка в том случае, если они проявляли любые антиправительственные настроения или отрицательно оценивали действия властей страны.

По данным собеседников издания, данные передавались на протяжении последних 19 месяцев от сотрудников Facebook, которым было поручено отслеживать переписку, к подразделению штаб-квартиры ФБР, ответственному за борьбу с террористическими угрозами внутри США.

В Facebook эти заявления отвергли, назвав обвинения в шпионаже "ложными".