Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Нур-Султане частично перекроют движение на мосту по улице Сарайшык

Частично перекроют из-за ремонта Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султан
В столице на мосту по улице Сарайшык продолжаются ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.

Ранее на мосту были обнаружены дефекты в виде выщелачивания бетона накладной железобетонной плиты (дыра). Ремонтные работы завершены на одной части автомобильного моста.

На официальном сайте акимата столицы опубликована информация о том, что с 16 сентября до конца октября текущего года ремонтные работы будут вестись на другой стороне моста. В связи с чем будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Р. Кошкарбаева до транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Стоит отметить, что в целях удобства на мосту сохранено движение в обе стороны. Жителям и гостям столицы рекомендуем заранее планировать свои маршруты, во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Пресс-служба акимата города Нур-Султан

Ремонт моста по Сарайшык проводился более 12 лет назад. Из-за большой проходимости за это время на мосту образовались трещины, ямы и выбоины. За последние годы в столице отремонтировано и построено более 400 дорог, большая часть из них - в жилых массивах города.

Читайте также

СМИ: ФБР и Facebook шпионили за переписками пользователей

"Мисс Алматы – 2022": названо имя победительницы

Константин Вноровский
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
астрология везунчики счастье рейтинг
Астрологи озвучили любимчиков фортуны среди знаков зодиака
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
советник акима
Скончался советник акима Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления