В Нур-Султане частично перекроют движение на мосту по улице Сарайшык

В столице на мосту по улице Сарайшык продолжаются ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.

Ранее на мосту были обнаружены дефекты в виде выщелачивания бетона накладной железобетонной плиты (дыра). Ремонтные работы завершены на одной части автомобильного моста.

На официальном сайте акимата столицы опубликована информация о том, что с 16 сентября до конца октября текущего года ремонтные работы будут вестись на другой стороне моста. В связи с чем будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Р. Кошкарбаева до транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Стоит отметить, что в целях удобства на мосту сохранено движение в обе стороны. Жителям и гостям столицы рекомендуем заранее планировать свои маршруты, во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Пресс-служба акимата города Нур-Султан

Ремонт моста по Сарайшык проводился более 12 лет назад. Из-за большой проходимости за это время на мосту образовались трещины, ямы и выбоины. За последние годы в столице отремонтировано и построено более 400 дорог, большая часть из них - в жилых массивах города.