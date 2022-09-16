США выделит Киеву еще до 600 млн долларов военной помощи

С конца февраля Вашингтон поставил украинской стороне 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден поручил оказать Украине дополнительную военную помощь в размере до 600 млн долларов, сообщается на сайте Белого дома.

Средства предназначены на оборонную продукцию и услуги Минобороны, а также военную подготовку и обучение украинских военнослужащих.

В прошлый раз США объявляли о предоставлении очередного пакета помощи Киеву на сумму 675 млн долларов.

Тогда говорилось о дополнительных снарядах для реактивных систем залпового огня HIMARS, 105-миллиметровых гаубицах, противорадиолокационных ракетах HARM, бронемашинах Humvee, противотанковых орудиях, легком стрелковом оружии.