Геннадий Головкин сделал заключительное заявление перед боем с "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) провели итоговую пресс-конференцию и дуэль взглядов перед третьим поединком в Лас-Вегасе (США, штат Невада), сообщает Zakon.kz.

Третий бой Головкин — «Канело» состоится утром 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Очень рад снова быть здесь, хотя с последнего раза прошло уже четыре года. Наконец-то, сейчас это случилось. Думаю, это самый большой день для всего бокса. Самый большой подарок фанатам. Чувствую себя комфортно, я силен и готов. Я уверен в своей победе, уверен в себе, уверен в своей команде, уверен в людях, которые меня поддерживают. Это моя жизнь, это моя настоящая жизнь. Мы с "Канело" оба профессиональные спортсмены. Его стратегия более агрессивная, моя больше на опыте. Посмотрим, ринг покажет, кто лучше. В этой жизни возможно все. Геннадий Головкин

"Канело" в свою очередь за два дня до боя снова пообещал нокаутировать Геннадия Головкина.

Я счастлив, наконец, снова вернуться в ринг. Это очень эмоционально и мотивирует меня. Я проиграл в своем последнем бою, но я такой человек, который продолжает идти вперед, идти по своему пути к величию. Усердно работал и чувствую, что способен завершить этот бой за двенадцать раундов. Знаю, что это будет тяжело, но ничего в жизни не бывает легко. Всегда стремлюсь преодолевать трудности, действительно мотивирован, чтобы закончить этот бой досрочно. В то же время знаю, что передо мной трудный соперник, сильный и умный боец. Но таковая моя цель. Сауль Альварес

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