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Город в Павлодарской области рискует замерзнуть из-за недостроенной котельной

Аксу может остаться без тепла Фото: pixabay
Объект за 11 млрд тенге вновь не запустят уже третий отопительный сезон подряд. Хотя людям обещали, что новая система начнет обогревать город в 2019 году, сообщает Zakon.kz.

Аксу с его семидесятитысячным населением на пороге зимы вновь облетела плохая новость: обещанную три года назад новую котельную запускать не будут. Люди возмущены: снова выживать благодаря обогревателям и платить большие суммы за электричество, сообщает телеканал "Астана".

"Биографию" этот долгострой ведет с 2015 года, когда приступили к разработке проекта. В 2017-ом начали строить, в 2019 должны были сдать в эксплуатацию. Только ни в срок, ни годами позже объект ценой в 11 миллиардов тенге не заработал. Власти лишь разводят руками.

В прошлом году не запустили, потому что были дополнительные работы, которые были не учтены в проекте. Поэтому, в этом году эти работы, определенная сумма выделена для завершения этих работ. руководитель управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области Ержан Салханов

К слову, разрабатывался проект новой котельной при Болате Бакауове. Тогда аким Аксу, а ныне отбывающий срок под домашним арестом за превышение должностных полномочий экс-глава региона, с гордостью заявлял, что новая станция сможет обогревать город размером в два Аксу. Только вот технологи с этим не согласны.

Теплом город Аксу при полной мощности пяти котлов мы можем обеспечить 50% города.руководитель участка Виктор Пусько

Сейчас в новой котельной работает только один теплоагрегат, он отдает городу 100 градусов.

По словам технологов, в этом году проект захромал из-за отсутствия дробилок. Почему их не предусмотрели еще на этапе проектирования, отвечать никто не берется.

В процессе сгорания угля образуются зола и шлак. Существующая технология не обеспечила фракцию золы и угля в тех требуемых, необходимых размерах. Поэтому вынуждены мы были дополнительно заказать дробилки, которые обеспечат эту фракцию. эксперт-технолог Дюйсенбай Дюсенов

10 октября на котельную поступят пять дробилок для золошлаковой смеси. И только после этого на остальных пяти котлах приступят к гидравлическим испытаниям.

Цена вопроса плюс-минус 11 миллионов тенге. Если испытания пройдут успешно, новая котельная сможет участвовать в этом отопительном сезоне, но не раньше декабря. Поэтому вся надежда у аксусцев на единственную котельную местного завода ферросплавов. Правда, техники каждый год опасаются, что она не справиться с нагрузкой, и весь город останется без тепла.

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