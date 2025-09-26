#АЭС в Казахстане
Общество

В Актюбинской области жители села рискуют зимой остаться без тепла

жители Актюбинской области остались без обещанного газа во время отопительного сезона, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 00:32 Фото: pixabay
Жителям поселка Аккайын обещали провести газ, но в самый канун отопительного сезона у чиновников изменились планы. Люди разобрали печи и купили оборудование, а теперь им советуют вновь покупать уголь и дрова, сообщает Zakon.kz.

Аккайын – небольшое село в 110 км от Актобе, где живет больше 300 человек. Есть школа, клуб, амбулатория. Но нет главного – газа, отмечает КТК. В мае чиновники заявили: газификация началась. Люди вздохнули с облегчением, разобрали печи, закупили котлы и с надеждой ждали зиму. Но обещания обернулись горьким обманом.

"Вот, газ довели, бросили, мы сидим. Ни выехать, ни пройти. Люди понадеялись, мы верим же. Нам пообещали, что газ будет. Люди печи повыносили. Завтра как будут жить? Я не знаю". Сарсенбай Ермагамбетов

Теперь сельчане в отчаянии. Ведь вместо газа им придется снова искать уголь. А это большие расходы. Тонна стоит 27 тыс. тенге, на зиму нужно не меньше четырех. Для многих такие неожиданные перемены стали настоящим ударом по семейному бюджету.

"Мы все обрадовались, набрали газовые котлы. Многие набрали уже – и сидели, ждали. И теперь нам пишет буквально позавчера наш аким в поселковую группу: "Газ в этом году не войдет". Финансирования, говорит, нет. До поселка довели – финансирование есть. Почему в дом ввести газ нет финансирования? Куда делось?" Жумасулу Измухамбетова

Финансирование действительно оказалось крайне скудным. Из 333 млн тенге, предусмотренных проектом, в этом году выделили только 10%. Остальное обещают позже.

"Из бюджета на данный момент выделено всего 10% – это 33 млн. Остальные работы ведутся за счет подрядной организации. Провели основную магистраль из села Каратаусай до села Аккайын, потом внутрипоселковые работы ведутся на данный момент". Аким Карачаевского сельского округа Жалгас Есбусинов

По документам газ должен был появиться в домах уже к концу сентября. Но теперь чиновники заявляют, что ждать придется до следующего лета. А на паспорт объекта, где указаны совсем другие сроки, в акимате просят просто не смотреть. Этот паспорт объекта висит на центральной улице Аккайына. Здесь все четко указано, что начало строительства – 15 мая, а окончание – 30 сентября. Поэтому люди и возмущаются: почему вдруг сроки передвинули?

В итоге, отмечает телеканал, жителям Аккайына приходится готовиться к зиме с чувством полного разочарования и гнева.

Ранее сообщалось, в каких регионах Казахстана дадут тепло до 28 сентября.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
