150 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 177 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 29,
в Алматы – 16,
в Акмолинской области – 24,
в Актюбинской области – 6,
в Жетысуской области – 1,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 2,
в Абайской области – 1,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 17,
в Улытауской области – 4,
в Костанайской области – 16,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 5,
в СКО – 6,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 392 259 случаев.
394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 40,
в Алматы – 22,
в Алматинской области – 1,
в Жетысуской области – 1,
в Атырауской области – 3,
в Абайской области – 1,
в Жамбылской области – 14,
в ЗКО – 66,
в Карагандинской области – 44,
в Улытауской области – 5,
в Мангистауской области – 24,
в Павлодарской области – 51,
в СКО – 122.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 364 155 человек.