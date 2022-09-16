150 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 сентября рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Спад суточного роста заболеваемости продолжается, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 177 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 29,

в Алматы – 16,

в Акмолинской области – 24,

в Актюбинской области – 6,

в Жетысуской области – 1,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 2,

в Абайской области – 1,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 17,

в Улытауской области – 4,

в Костанайской области – 16,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 6,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 392 259 случаев.

394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 40,

в Алматы – 22,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области – 1,

в Атырауской области – 3,

в Абайской области – 1,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 66,

в Карагандинской области – 44,

в Улытауской области – 5,

в Мангистауской области – 24,

в Павлодарской области – 51,

в СКО – 122.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 364 155 человек.