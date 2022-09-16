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150 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус Казахстан 15 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 сентября рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Спад суточного роста заболеваемости продолжается, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 177 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 29,

  • в Алматы – 16,

  • в Акмолинской области – 24,

  • в Актюбинской области – 6,

  • в Жетысуской области – 1,

  • в Атырауской области – 3,

  • в ВКО – 2,

  • в Абайской области – 1,

  • в ЗКО – 14,

  • в Карагандинской области – 17,

  • в Улытауской области – 4,

  • в Костанайской области – 16,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 3,

  • в Павлодарской области – 5,

  • в СКО – 6,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 392 259 случаев.

394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 40,

  • в Алматы – 22,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Жетысуской области – 1,

  • в Атырауской области – 3,

  • в Абайской области – 1,

  • в Жамбылской области – 14,

  • в ЗКО – 66,

  • в Карагандинской области – 44,

  • в Улытауской области – 5,

  • в Мангистауской области – 24,

  • в Павлодарской области – 51,

  • в СКО – 122.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 364 155 человек.

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