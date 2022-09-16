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Первый канал Евразия приобрел права на показ боя Головкин – Альварес

Смотреть бой Головкин-Канело на Первом канале Евразия Фото: Instagram/gggboxing
14 сентября Геннадий Головкин и Сауль "Канело" Альварес провели дуэль взглядов в Лас-Вегасе. Они приняли участие в торжественной "церемонии прибытия" в комплексе MGM Grand за несколько дней до трилогии, сообщает Zakon.kz.

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес, сообщает Zakon.kz.

Помимо GGG на ринг выйдет еще один казахстанец – Али Ахмедов. Также пройдут три титульных поединка: Джесси Родригес (США) – Исмаэль Гонсалес (Мексика), Остин Уильямс (США) – Кирон Конуэй (Англия) и Диего Пачеко (США) – Энрике Колласо (Пуэрто-Рико).

Прямая трансляция на Первом канале Евразия начнется утром в воскресенье 18 сентября в 06:00 по времени Нур-Султана.

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