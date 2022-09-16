Курсы валют на 16 cентября в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 474,19 тенге, евро – 473,81 тенге, российского рубля – 7,96 тенге.
Нур-Султан
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 479 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 480 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,4 тенге, продажи – 7,6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 479 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 484 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,6тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 478 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 479 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,45 тенге, продажи – 7,55 тенге.