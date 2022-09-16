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Курсы валют на 16 cентября в обменниках Казахстана

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 16 сентября 2022 года (на 9:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 474,19 тенге, евро – 473,81 тенге, российского рубля – 7,96 тенге.

Нур-Султан

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 479 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 480 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,4 тенге, продажи – 7,6 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 479 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 484 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,6тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 478 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 479 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,45 тенге, продажи – 7,55 тенге.

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