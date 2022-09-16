Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции пятый год подряд
Фото: Kaspi.kz
Kaspi.kz вновь занял первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок: TOP KZ Retail E-Commerce 2022. Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции в Казахстане пятый год подряд.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, поблагодарил клиентов и партнеров банка.
В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены почти 2,5 миллиона самых разнообразных товаров в основном от компаний малого и среднего бизнеса. С одной стороны мы помогаем компаниям расти и создавать новые рабочие места, с другой стороны – нашим любимым клиентам делать выгодные покупки с бесплатной доставкой.Михаил Ломтадзе
Ренкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляют деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Это регулярный рейтинг казахстанских интернет- компаний по объему выручки от онлайн-продаж.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ