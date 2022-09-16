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Приметы на 16 сентября: что день грядущий нам готовит

В какие народные приметы верили наши предки, связанные с 16 сентября Фото: pexels
В какие народные приметы верили наши предки, связанные с 16 сентября? В этот день православные почитают память о мученице Василиссе, священномученике Анфиме Никодимском и мученице Домне. Что можно и нельзя делать сегодня – в материале Zakon.kz.

Народные приметы 16 сентября

Если 16 сентября стоит теплый день, это к продолжительной зиме.

Если наткнутся на муравейник, то это означало приход морозной зимы.

Наши предки верили, что оберегом от нечистой силы может послужить картофельная ботва, которую принято было сжигать вместе со старой одеждой.

Предки предупреждали: если хотите, чтобы беда обошла вас стороной, старайтесь нечасто смотреться в зеркало в этот день или воздержитесь от этого вовсе.

Защитить от сглаза и порчи можно и скот, если развесить старую обувь в загонах для домашних животных.

Что нельзя делать 16 сентября

В этот день считалось, что нельзя надевать старую и потрепанную одежду, а также обувь. Люди верили, так в доме остаются старые проблемы и болезни. Поэтому ее предпочитали сжигать, а хорошую, но ненужную одежду принято было раздавать нуждающимся.

А вот старые ботинки главы семьи сжигать или выкидывать было категорически нельзя, обувь хранилась в качестве оберега от сглаза и порчи.

В этот день нельзя было проводить сватовство и жениться. Также 16 сентября девушкам нельзя было гулять одним после захода солнца.

По древним поверьям, к скорой бедности могли привести найденные на дороге деньги. Девушкам и женщинам 16 сентября запрещалось ходить в магазин, иначе они могли наткнуться на грабителя.

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