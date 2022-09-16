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Как менялось потребительское поведение казахстанцев на фоне мировых потрясений

Кошелек Фото: Zakon.kz
Исследователи BISAM получили неожиданные результаты. Как выяснилось, потребительское поведение казахстанцев на фоне вызовов времени стало парадоксальным – стремление экономить растет вместе с расходами, сообщает Zakon.kz.

Внутренние потрясения ушли на задний план

2022 год начался с трагического января. Однако дезорганизация мировой экономики и международных отношений вследствие российско-украинского конфликта затмила январские события в сознании соотечественников. Если о сильном или заметном влиянии на их жизнь январских событий заявили 44% респондентов, то сильное или заметное влияние антироссийских санкций ощутили 53% опрошенных.

Теперь рост цен – главная проблема

Проблема роста цен лидирует в массовом сознании с огромным отрывом. В предыдущие годы казахстанцев куда больше волновали вопросы здоровья и качества медицинских услуг. Сейчас на них в большей степени ориентированы люди старше 60 лет.

Наибольшую тревогу в данном случае продемонстрировали жители Нур-Султана. Выделяются в этом плане также Алматы и Караганда.

83% респондентов связали удорожание продуктов питания с кризисными явлениями в мировой экономике, порожденными российско-украинским конфликтом и антироссийскими санкциями. 67% назвали эти факторы как причину роста цен на непродовольственные товары.

Исследование

Фото: Zakon.kz

Противоречивое влияние кризиса

С одной стороны, рост цен в корне изменил тренд потребительского поведения: он теперь определяется стремлением к максимальной экономии. С другой, жесткая экономия не помогает – казахстанцы вынуждены увеличивать расходы на продукты, товары и услуги.

На жесткий режим экономии перешли около 40% опрошенных и чуть меньше – на умеренный. Лишь пятая часть обходится без "затягивания поясов".

Логично, что переход к экономичной модели потребительского поведения более характерен для семей с низкими доходами. Однако и в группах с относительно высоким месячным семейным доходом в 500–750 тыс. тенге на режим жесткой экономии перешли четверть опрошенных. Тренд бережливого потребления охватил заметную часть среднего класса.

Вопреки этому расходы только растут: на еду (61,6%), хозяйственные товары (43,7%), лекарства и лечение (42,3%), коммунальные платежи (40,1%). В то же время люди продолжают тратиться на посещение кафе, ресторанов, кинотеатров, мест отдыха и досуг, что исследователи связали с попыткой сохранить привычное качество жизни.

Исследование

Фото: Zakon.kz

В оценках казахстанцами текущей ситуации преобладает умеренный позитив

По результатам исследования, выраженно доминирует оценка «все не так плохо и можно жить». Однако нельзя игнорировать достаточно высокий потенциал недовольства в группах с низким и даже частично со средним доходом.

Опрошены 1000 респондентов методом онлайн-анкетирования по репрезентативной выборке в 17 городах Казахстана, включая все города республиканского значения.

Сложившаяся ситуация требует серьезного пересмотра представлений о черте бедности. По крайней мере, о снижении покупательной способности она свидетельствует однозначно. Столь же однозначно можно констатировать и отсутствие массовой паники в связи с возникшими экономическими трудностями.

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