Рейтинг ожиданий: сколько казахстанцев верят в лучшее

Около 59% казахстанцев верят в то, что экономическое положение их семей улучшится в ближайшие 2-3 года. Такие результаты были получены в результате опроса, проведенного Центром социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia, сообщает Zakon.kz.

Согласно проведенному исследованию, в результате которого было опрошено 1150 респондентов методом телефонного и онлайн интервью, показатель экономического оптимизма казахстанцев не зашкаливает, но по сравнению с 2022 годом он увеличился на 4%. К слову, исследования проводились по методологии ежегодного международного исследования Edelman Trust Barometr.



Между тем, согласно опубликованному в прошлом году Всемирному докладу о счастье (World Happiness Report 2023), который показывает, насколько устойчиво население разных стран мира с учетом наблюдающихся кризисов, пандемии и природных катаклизмов, Казахстан в 2023 году находился на 44 месте. Для сравнения: в 2020 году наша страна занимала 50 место, а в 2019 году – 60 место.

Рейтинг ожиданий





Фото: Zakon.kz

В рейтинге стран, участвующих в международном исследовании, Казахстан по уровню экономического оптимизма находится в верхней части.

Средний показатель экономического оптимизма в 24 странах, не считая Казахстана, достигает 40%. Социологи BISAM Central Asia отмечают, что в целом для развивающихся стран, к числу которых они относят и Казахстан, оптимистические настроения характерны в гораздо большей степени, чем для стран развитых.



Вместе с тем напомним, что в январе текущего года, согласно исследованиям Центра бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia, Казахстан попал в Топ-5 стран оптимистов. Традиционная толерантность казахстанцев не только к друг другу, но и к текущей и будущей ситуации делает их жизнелюбивыми и не дает унывать.

О чем беспокоятся казахстанцы

Однако общий позитивный настрой казахстанцев не отменяет многочисленных проблем, которые тревожат наших сограждан. Вот как выглядит антирейтинг таких проблем.





Фото: Zakon.kz

Здесь можно выделить несколько важных моментов, беспокоящих жителей Казахстана.



Исследователи отмечают, что практически по всем пунктам беспокойство выросло в сравнении с 2022 годом. Людей беспокоит, прежде всего, рост цен. Предметом вечного беспокойства, естественно, является здоровье и медицинское обслуживание. Одним из самых тревожащих общество явлений остается коррупция.

Менее всего казахстанцы обеспокоены изменением климата. Это единственный пункт, где уровень беспокойства снижается. Очевидно, вал проблем в обществе заслонил для казахстанского массового сознания глобальные коллизии в природе.