Казахстанские ринг-анонсеры верят в победу Головкина над Альваресом

Отечественные ринг-анонсеры дали свой прогноз на предстоящий третий бой Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом, который намечен на утро 18 сентября (06:00 по времени Нур-Султана), сообщает Zakon.kz.

Казахстанские любители спорта прекрасно знают двух мастеров проведения боксерских шоу на ринге – Ержана Мукаша и Армана Момынова. Ведущие ринг-анонсеры и лучшие голоса нашей страны любезно поделились своим настроем и прогнозом на будущий бой GGG-Canelo.

Фото: Instagram/ereke_topvoice

Потенциал у нашего боксера есть. Альварес – распиаренный и раздутый боксер. Сейчас весь мир ставит возраст Гены ему в минус, а я поставлю его 40 лет в плюс, так как у него бешеный опыт, который поможет ему. Плюс у него мотивация к победе, и физические кондиции у Головкина получше. Не забудем, что и "химия" мексиканца может сыграть свою роль в этой встрече. Я считаю, Геннадий учел ошибки двух прежних боев и не будет тянуть до 12-го раунда, постарается уронить "Рыжего". Да, есть определенная опасность, Сауль тоже машина. Но я верю в мудрость и шахматные комбинации на ринге карагандинского боксера. Ержан Мукаш

Третий бой Головкин – "Канело" пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Прямая трансляция на Первом канале Евразия начнется 18 сентября в 06:00 по времени Нур-Султана.

Фото: Instagram/armanmomynov

Первые два боя показали, что многие известные и знаменитые эксперты ошибаются. И третий поединок не будет исключением, мой прогноз – 50 на 50, хотелось бы верить, что с некоторым преимуществом победит Головкин, но у ребят такой большой потенциал, прогнозам они недоступны. Я считаю, как у казахов говорят, "Бақ шаба ма, бап шаба ма", у кого будет хороший и удачный день, тот и победит. Они готовы к этой битве всесторонне, они наизусть знают друг друга, импровизации будет достаточно. Кстати, Головкин – первый казахстанец, который будет боксировать в "абсолютке" среднего веса. И мы верим, надеемся, что он перепишет историю бокса под названием "GGG – король среднего веса". Арман Момынов

В ночь с 16 на 17 сентября пройдет официальное взвешивание Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.