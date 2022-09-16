Встреча религиозных лидеров мира прошла на высоком уровне – Верховный муфтий Казахстана

В столице Казахстана завершил свою работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Своими впечатлениями о форуме поделился Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман РК Наурызбай Таганулы, сообщает Zakon.kz.

- Уважаемый муфтий, какую оценку дали бы вы встрече лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане?

- Во-первых, я очень рад, что мне тоже выпала честь быть участником этого важного международного форума, который наша страна проводит уже почти 20 лет в своей столице. Как вы знаете, нигде больше в мире нет такого форума, он проводится только у нас.

Темы и вопросы в повестке стоят всегда разные, в этот раз мы обсудили роль лидеров в духовном и социальном развитии человечества. Это очень актуальная тема, особенно в постпандемийный период и экономический кризис, охвативший весь мир.

Во-вторых, очень приятно было видеть среди участников форума представителей и ислама, и христианства, и иудаизма, и буддизма, даосизма, синтоизма, индуизма... Мы видели за столом переговоров таких высоких гостей как Папа Римский Франциск, Верховный имам Аль-Азхар шейх Мухаммад Ахмад Ат-Тайеб, главный Сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф, председатель Ассоциации даосистов Китая Ли Гуанфу и многих других.

Делегаты были из 50 стран мира. Несмотря на различные вероучения, религиозные практики и духовные идеологии, мы все говорили об одном – непреходящих ценностях человечества, мире, дружбе, взаимоуважении, сотрудничестве, единстве. Для нас, казахстанцев, это не пустой звук, мы понимаем и осознаем истинное значение этих слов и необходимость конструктивного диалога во имя мира.

– Как вы думаете, почему именно Казахстан стал такой глобальной диалоговой площадкой?

- За годы независимости в Казахстане создана собственная уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, известная и признанная во всем мире как казахстанский путь решения важных международных и межрелигиозных вопросов. Сегодня в нашей стране под единым шаныраком проживают в мире и согласии представители почти 130 национальностей, действует более 40 конфессий и деноминаций, тысячи мечетей, православных и других храмов и домов молитв.

Уникальный казахстанский опыт оказался востребованным на глобальном уровне, поэтому именно Нур-Султан стал местом встречи и диалоговой площадкой лидеров мировых и традиционных религий. Конечно, это накладывает на страну-организатора большую ответственность за проведение подобного рода мероприятий.

На наш взгляд, съезд прошел на высоком уровне, он убедительно продемонстрировал актуальность и необходимость воплощения идеи сотрудничества и единства представителей различных религий во имя мирной и достойной жизни людей на всей планете.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что по представительству и результативности форум религиозных лидеров на казахстанской земле входят в число значительных межрелигиозных форумов современности. То, что они, объединившись за одним столом, ведут конструктивные диалоги о взаимоуважении и веротерпимости, о справедливом идейно-духовном мироустройстве, о человеческой жизни как высшей ценности, лучше всяких слов говорит, насколько для них дорог мир. Не в отдельно взятой стране, а на всей земле. Это дорогого стоит.

История нашего народа свидетельствует, что казахи являются миролюбивой нацией, мы – сторонники единства и процветания. Мы сделали своим жизненным ориентиром слова предков: “Победа в единстве”, “Где согласие – там процветание”. Содействовать в примирении конфликтующих сторон ради достижения согласия, прекращения кровопролития – одна из граней менталитета казахского народа. Для нас, как и для всех здравомыслящих людей неприемлема склонность к раздору и смуте. Об этом говорит и тот факт, что на протяжении всей истории нашей страны нами всегда предпринимались конкретные шаги для сохранения единства и сплоченности народа.

Призывая всех сограждан сплотиться вокруг общенациональных интересов, глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу отметил: “Мы станем сильной и успешной нацией, когда каждый из нас будет всемерно укреплять единство”. Съезд лидеров мировых и традиционных религий - тому подтверждение.

- В чем заключается главная задача религиозных деятелей?

- Конечно, у них есть свои, скажем так, функциональные обязанности, но если говорить в разрезе прошедшего в Нур-Султане форума, то одной из важнейших задач, стоящих перед религиозными лидерами, является содействие в укреплении единства в обществе.

Традиционные религии – хорошая воспитательная школа, они формируют в людях высокие нравственные качества, призывают к духовности, добродетели, созиданию, согласию и задача лидеров – направлять мощную силу религии на укрепление и практическое применение этих жизнеутверждающих принципов. Это большая общая работа, которая не должна рассматриваться только в одностороннем порядке, она должна реализоваться в рамках договоренностей и взаимопонимания лидеров разных конфессий, к чему и призывает астанинская встреча.

- Какой вклад вносит в укрепление стабильности в стране и мире Духовное управление мусульман Казахстана?

- У нас в этом плане тоже идет большая целенаправленная работа, о которой мы постоянно рассказываем на наших официальных сайтах. Одно из приоритетных направлений нашей деятельности как раз таки заключается в содействии укреплению мира и согласия в обществе. К примеру, 2022 год ДУМК объявило “Годом ислама, как религии единства и солидарности” и сейчас наши имамы воплощают в жизнь практическое применение этого тезиса.

Огромная работа шла у нас в формате онлайн в период пандемии коронавирусной инфекции. Это испытание объединило человечество, в том числе религиозных лидеров. Мы, мусульмане, обратились к ним со словами: “Мы вместе” и призвали помолиться вместе с нами в жума намаз в одно и то же время. Ряд стран поддержали наш призыв и приняли участие в онлайн-молебне.