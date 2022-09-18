Как проходит городской фестиваль яблок "АЛМА Fest"

Это масштабный семейный фестиваль с множеством культурно-развлекательных мероприятий, конкурсов, мастер-классов и праздничного концерта. Как это было – в фоторепортаже Zakon.kz.

"АЛМА Fest" – 11 ежегодный городской Фестиваль яблок в честь Дня города которое стало для Алматы уже традиционным.

В гости в наш любимый город приезжают не только тысячи казахстанцев из других регионов нашей страны, а так же жители из стран ближайшего зарубежья.

Фото: Zakon.kz

Фестиваль по традиции состоялся в парке Первого Президента, это любимое место отдыха многих горожан, парк сегодня особо оживлен. Сегодняшние народные гуляния продлятся до 20 часов вечера.

18 сентября на месте в буквальном смысле яблоку негде упасть.

В парке звучат песни, посвященные Алматы, погода очень радует своим теплом, у горожан праздничное настроение, много семейных пар с детьми.

Фото: Zakon.kz

Люди всех возрастов вышли на улицы Алматы, чтобы поздравить любимый город с днем рождения.

На одной из локаций идет состязание в приседании с бараном на шее. В этих спортивных играх может принять участие любой желающий.

Фото: Zakon.kz

Люди закупают яблоки мешками, апорт можно встретить лишь в нескольких местах, очень редкий сорт для Алматы.

Фото: Zakon.kz

АЛМА ӘЛЕМІ – первая зона, куда попадают гости фестиваля. Это зона живых инсталляций, с которыми фотографируются посетители. Гостей будут встречать персонажи, ассоциирующиеся с яблоками: Отец Яблок (Алма Ата), ходулисты, Белоснежка и семь гномов, фотозоны с яблоками и т.д.

Фото: Zakon.kz

Зона "ЭТНО" – историческая реконструкция жизни, быта казахского народа. В этой зоне расположена сцена в виде полуюрты, на которой проходят выступления ярких представителей народной музыки: ФЭА "Сазген сазы", коллективов и солистов ТТИ "Алатау". Зрителю будут предложены такие жанры, как айтыс, виртуозы-инструменталисты и, конечно, представители современной этнокультуры.

АЛМА КӨРКЕМ – в Год детей на фестивале будет организовано несколько детских зон. Первая из них – АЛМА КӨРКЕМ, где проходит пленэр с участием юных художников, воспитанников художественных школ и колледжей.

Фото: Zakon.kz

– территория для активной молодежи и массового спорта. В одной части зоны располагается площадка ЭКСТРИМ, в другой – СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ.

Фото: Zakon.kz

Вот смелые экстремальщики, которые бесстрашно выполняют трюки на двухколесном друге.

На площадке ЭКСТРИМ пройдут показательные выступления экстремальных видов спорта. Между площадками ЭКСТРИМ и СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ проходит АЛЛЕЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ.

На аллее расположен фуд-корт, предлагающий посетителям познакомиться со здоровым питанием.

АЛМА ОТБАСЫ – зона семейного отдыха и детского досуга.

Фото: Zakon.kz

Дети чувствовали себя здесь в своей стихии. Для самых юных горожан, организаторы подготовили огромные пано с раскрасками.

В данной зоне находятся аттракционы, художественные и спортивные мастер-классы для детей, игры для всей семьи.

Фото: Zakon.kz

В зонерасположена яблочная ярмарка в сети брендированных павильонов с участие яблоневых хозяйств Алматы и области. Посетители запасаются яблоками впрок, здесь можно купить различные сорта яблок.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На фестиваль, фермеры завезли порядка 100 тонн яблок.

Фото: Zakon.kz

В этой же зоне расположена сцена, где награждаются сельские хозяйства – победители конкурсов, выступают лучшие живые команды Алматы, проходят конкурсы, караоке для гостей, танцевальные мастер-классы и баттлы.

Фото: Zakon.kz

Выступление творческих коллективов Алматы. Ребята исполняли национальные песни.

Также в этой зоне, от мала до велика катались на национальных качелях Алтыбақан.

Фото: Zakon.kz

Все любители этно-атрибутики могли найти для себя сувенир на память.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Все желающие могли попробовать национальные напитки, кумыс, шубат.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Отличной фотозоной для посетителей парка послужило вот это стилизованное дерево желаний.

Фото: Zakon.kz

Еще можно запечатлеть себя на праздничном гулянии вот с такими красивыми девушками, в костюмах девушек-воинов.

Парк настолько огромен, что пока дойдешь до зоны "АЛМА БАЗАР" сложилось впечатлени, что ты участник, как минимум нескольких квестов.

Фото: Zakon.kz

Вот такая аллея из прозрачных перевернутых зонтиков вела к яблочному базару.

Фото: Zakon.kz

Было очень увлекательно, интересно, красочно, впечалений хватит до следующего дня рождения любимой Алматы, который горожане будут ждать с нетерпением.

Фото: Zakon.kz

Счастливые и довольные горожане возвращаются с яблочной ярмарки.

Фото: Zakon.kz

Яблоки красивые, отборные, наливные, сочные, по приемлемой цене, а главное, что они натуральные, без всяких пестецидов.

Кроме того, в этот день аким города обратился к горожанам с поздравлением.

Я искренне рад возможности лично поздравить вас сегодня с Днем города! Это особый праздник для всех нас, для каждого алматинца! Алматы – это удивительный и уникальный город, с неимоверно богатой историей, особой культурой и потрясающе красивой природой. Это действительно особенное место – духовный и культурный центр, золотая колыбель независимости Казахстана. Ерболат Досаев

Он напомнил, что исторически Алматы неустанно вдохновлял ученых, поэтов, музыкантов, архитекторов, которые здесь жили, творили, преображая его облик, вкладывая в него душу, создавая его особый культурный код.

Известный классик Ремарк писал: "Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив". Я родился и вырос здесь, у меня с ним связаны мои самые теплые воспоминания. Здесь я создал семью, растут мои дети. Наш с вами любимый город по-настоящему живой, с особенной душой и энергетикой. О нем сложены тысячи строк, написаны трогательные песни, создано бесчисленное количество картин с его прекрасными видами. Ерболат Досаев

Также он сравнил город с птицей Феникс.

В истории Алматы, как и в истории любого другого большого города, были как периоды расцвета, так и периоды спада, моменты большой радости и щемящей скорби. Трагические события января текущего года перевернули наше с вами сознание и восприятие. Мы поняли, насколько хрупок наш окружающий мир и как нам надо ценить это богатство, оберегая его от потрясений и несчастий. Алматы перерождается как птица Феникс, и сегодня видно, как он активно развивается, стремительно движется вперед. Восстановление алматинского духа – это в первую очередь роль и вклад каждого его жителя. Колоссальная созидательная энергия более двух миллионов наших горожан, их креативность, трудолюбие и любовь к своему городу – это основа нашего устойчивого и поступательного развития. Ерболат Досаев

Аким напомнил и об основных целях, которые стоят перед горожанами.

У нас с вами большие цели и задачи по развитию Алматы. Мы вместе должны сделать наш город еще лучше и краше. Наша основная цель – создать комфортную городскую среду и повысить доходы жителей во всех районах мегаполиса. Мы обязаны эффективно реализовать и воплотить в жизнь принятую на этой неделе "Программу развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года". Для этого мы приложим все наши усилия, опыт и знания. Я хочу от всей души пожелать всем жителям Алматы счастья, любви и крепкого здоровья! Пусть наш Алматы растет и процветает! Ерболат Досаев

В завершении он отметил алматинцев, внесший особый вклад в развитие города.

Дорогие алматинцы! Сегодня для меня особая честь впервые награждать людей, кто вложил свою душу, труд, любовь и всего себя в развитие нашего Алматы. Позвольте продолжить ежегодную традицию и вручить звание "Почетный гражданин города Алматы" достойным жителям нашего города.