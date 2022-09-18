Как проходит городской фестиваль яблок "АЛМА Fest"
"АЛМА Fest" – 11 ежегодный городской Фестиваль яблок в честь Дня города которое стало для Алматы уже традиционным.
В гости в наш любимый город приезжают не только тысячи казахстанцев из других регионов нашей страны, а так же жители из стран ближайшего зарубежья.
Фото: Zakon.kz
Фестиваль по традиции состоялся в парке Первого Президента, это любимое место отдыха многих горожан, парк сегодня особо оживлен. Сегодняшние народные гуляния продлятся до 20 часов вечера.
18 сентября на месте в буквальном смысле яблоку негде упасть.
В парке звучат песни, посвященные Алматы, погода очень радует своим теплом, у горожан праздничное настроение, много семейных пар с детьми.
Фото: Zakon.kz
На одной из локаций идет состязание в приседании с бараном на шее. В этих спортивных играх может принять участие любой желающий.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
АЛМА ӘЛЕМІ – первая зона, куда попадают гости фестиваля. Это зона живых инсталляций, с которыми фотографируются посетители. Гостей будут встречать персонажи, ассоциирующиеся с яблоками: Отец Яблок (Алма Ата), ходулисты, Белоснежка и семь гномов, фотозоны с яблоками и т.д.
Фото: Zakon.kz
Зона "ЭТНО" – историческая реконструкция жизни, быта казахского народа. В этой зоне расположена сцена в виде полуюрты, на которой проходят выступления ярких представителей народной музыки: ФЭА "Сазген сазы", коллективов и солистов ТТИ "Алатау". Зрителю будут предложены такие жанры, как айтыс, виртуозы-инструменталисты и, конечно, представители современной этнокультуры.
АЛМА КӨРКЕМ – в Год детей на фестивале будет организовано несколько детских зон. Первая из них – АЛМА КӨРКЕМ, где проходит пленэр с участием юных художников, воспитанников художественных школ и колледжей.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На площадке ЭКСТРИМ пройдут показательные выступления экстремальных видов спорта. Между площадками ЭКСТРИМ и СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ проходит АЛЛЕЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ.
На аллее расположен фуд-корт, предлагающий посетителям познакомиться со здоровым питанием.
АЛМА ОТБАСЫ – зона семейного отдыха и детского досуга.
Фото: Zakon.kz
В данной зоне находятся аттракционы, художественные и спортивные мастер-классы для детей, игры для всей семьи.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В этой же зоне расположена сцена, где награждаются сельские хозяйства – победители конкурсов, выступают лучшие живые команды Алматы, проходят конкурсы, караоке для гостей, танцевальные мастер-классы и баттлы.
Фото: Zakon.kz
Также в этой зоне, от мала до велика катались на национальных качелях Алтыбақан.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Парк настолько огромен, что пока дойдешь до зоны "АЛМА БАЗАР" сложилось впечатлени, что ты участник, как минимум нескольких квестов.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Кроме того, в этот день аким города обратился к горожанам с поздравлением.
Я искренне рад возможности лично поздравить вас сегодня с Днем города! Это особый праздник для всех нас, для каждого алматинца! Алматы – это удивительный и уникальный город, с неимоверно богатой историей, особой культурой и потрясающе красивой природой. Это действительно особенное место – духовный и культурный центр, золотая колыбель независимости Казахстана. Ерболат Досаев
Он напомнил, что исторически Алматы неустанно вдохновлял ученых, поэтов, музыкантов, архитекторов, которые здесь жили, творили, преображая его облик, вкладывая в него душу, создавая его особый культурный код.
Известный классик Ремарк писал: "Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив". Я родился и вырос здесь, у меня с ним связаны мои самые теплые воспоминания. Здесь я создал семью, растут мои дети. Наш с вами любимый город по-настоящему живой, с особенной душой и энергетикой. О нем сложены тысячи строк, написаны трогательные песни, создано бесчисленное количество картин с его прекрасными видами. Ерболат Досаев
Также он сравнил город с птицей Феникс.
В истории Алматы, как и в истории любого другого большого города, были как периоды расцвета, так и периоды спада, моменты большой радости и щемящей скорби. Трагические события января текущего года перевернули наше с вами сознание и восприятие. Мы поняли, насколько хрупок наш окружающий мир и как нам надо ценить это богатство, оберегая его от потрясений и несчастий. Алматы перерождается как птица Феникс, и сегодня видно, как он активно развивается, стремительно движется вперед. Восстановление алматинского духа – это в первую очередь роль и вклад каждого его жителя. Колоссальная созидательная энергия более двух миллионов наших горожан, их креативность, трудолюбие и любовь к своему городу – это основа нашего устойчивого и поступательного развития. Ерболат Досаев
Аким напомнил и об основных целях, которые стоят перед горожанами.
У нас с вами большие цели и задачи по развитию Алматы. Мы вместе должны сделать наш город еще лучше и краше. Наша основная цель – создать комфортную городскую среду и повысить доходы жителей во всех районах мегаполиса. Мы обязаны эффективно реализовать и воплотить в жизнь принятую на этой неделе "Программу развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года". Для этого мы приложим все наши усилия, опыт и знания. Я хочу от всей души пожелать всем жителям Алматы счастья, любви и крепкого здоровья! Пусть наш Алматы растет и процветает! Ерболат Досаев
В завершении он отметил алматинцев, внесший особый вклад в развитие города.
Дорогие алматинцы! Сегодня для меня особая честь впервые награждать людей, кто вложил свою душу, труд, любовь и всего себя в развитие нашего Алматы. Позвольте продолжить ежегодную традицию и вручить звание "Почетный гражданин города Алматы" достойным жителям нашего города.