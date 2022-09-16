Корейские инвесторы намерены выпускать лифты в Алматинской области

Аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с группой инвесторов Кореи во главе с президентом компании Ofe Elevators. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего партнерства.

Южнокорейская компания выразила готовность сотрудничества по строительству лифтового центра, который будет заниматься вопросами трансфера технологий пост-продажного управления, обслуживанием, обеспечением строительного оборудования, развитием технологий, обеспечением безопасности продукции, исследованиями и разработками, проведением обучающих семинаров и тренингов.

Сам проект получил название R&D парк для лифтовой промышленности Казахстана. Президент компании Хам Ён-Чхер отметил, что проект предполагает создание промышленного парка для подъемного и лифтового оборудования на территории Алматинской области. Стоимость проекта составит более 30 млн долларов с созданием 200 рабочих мест. Он будет реализован в период с 2023 по 2026 год.

В среднесрочные и долгосрочные цели входит строительство R&D-центра лифтов и открытие Научно-исследовательского центра площадью 3300 квадратных метров. Также будет возведена специальная четырехшахтная башня для испытаний высотой 60 м. Кроме того, запланировано создание центра испытаний комплектующих на безопасность. Будет также создан профессионально-технический центр по обучению квалифицированных специалистов, который может обеспечить производственную практику. Мы считаем, что рынок Казахстана будет нацелен не только на Центрально-Азиатский регион, но и на европейский рынок. К тому же мы приложим все усилия, дабы развить марку "Сделано в Казахстане" повсеместно. Президент компании "Ofe Elevators"

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В свою очередь аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что данный проект станет своеобразным фундаментом для разработки будущих инновационных проектов.

С нашей стороны, несомненно, будет оказана вся необходимая поддержка. Прямую связь с инвесторами будет осуществлять советник акима области Самат Ахилбеков, – добавил аким области, отметив, что в случае достижения необходимых договоренностей для реализации проекта будет предоставлен земельный участок площадью два гектара.

В завершение президент компании Ofe Elevators Хам Ён-Чхер поблагодарил руководство области за радушный прием и подчеркнул, что они хотели бы и дальше развивать взаимовыгодные дружеские отношения.