О чем говорил Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС

Опубликовано выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на заседании Совета глав государств – членов ШОС в расширенном формате, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана выразил признательность президенту Узбекистана за радушный прием и безупречную организацию саммита ШОС. По его словам, состав участников Шанхайской организации сотрудничества постоянно расширяется.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, растет международный авторитет и влиянии Организации.

Современный мир вступил в опасный период серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы санкционного давления, а также конфронтационные подходы к решению узловых глобальных проблем. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его мнению, отличительной чертой современной эпохи стал острый дефицит взаимного доверия. В этих условиях крайне важной представляется задача укрепления уникального по своей сути "шанхайского духа", основанного на взаимном доверии, равноправном и открытом диалоге.

Перед нами стоит задача в полной мере раскрыть потенциал ШОС. Повышение эффективности Организации и развитие многостороннего сотрудничества в различных областях отвечает интересам всех государств-участников. Важно продолжить дальнейшее совершенствование деятельности Организации, усилить прогнозирование основных тенденций на пространстве ШОС и за его пределами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Деятельность ШОС убедительно показала актуальность основополагающих принципов, сформулированных в ее уставных документах: борьба против "трех зол", то есть экстремизма, терроризма, сепаратизма; а также защита суверенитета и территориальной целостности государств; невмешательство во внутренние дела.

Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности.

Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность в данной актуальной сфере. Поэтому предлагаю наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, важную роль здесь может сыграть укрепление взаимодействия ШОС с Центрально-Азиатским региональным информационным координационным центром. Приобретают особую актуальность вопросы борьбы с киберпреступностью для создания инфраструктуры защиты информационного пространства Организации.

Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу. Сегодня наша Организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом. На долю государств – участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов долларов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Как отметил Токаев, в нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии.

В идейных и институциональных основах нашей Организации отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС, о чем я сейчас говорил.

Поэтому география участников шосовского процесса из года в год расширяется.

Это убедительное свидетельство высокой востребованности Организации. На мой взгляд, ШОС – это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире. Мы поддерживаем развитие экономического сотрудничества в ШОС в различных формах для постепенного перехода к свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий. Своеобразным драйвером роста на пространстве Организации призвана стать реализация масштабных экономических проектов в рамках ШОС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее финансирование проектной деятельности Организации.

Для этого у нас есть все необходимые экономические механизмы, разработаны стратегии, детальные программы и планы взаимодействия. Остается лишь их реализовать.

Президент Казахстана отдельно остановился на приоритетных векторах экономического сотрудничества – транзитно-транспортной сфере, продовольственной и энергетической безопасности.

Серьезным успехом в деле улучшения логистической взаимосвязанности стало принятие Концепции сотрудничества стран ШОС по развитию эффективных экономических и транспортных коридоров. Речь идет о железнодорожных перевозках по направлению "Китай – Европа" и Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также планах по строительству третьего железнодорожного пункта перехода на границе Казахстана и Китая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Приглашаю партнеров по ШОС использовать открывающиеся в этой связи возможности.

Серьезным потенциалом обладает железная дорога "Казахстан – Туркменистан – Иран", которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива.

Динамично развивается транзитно-транспортное сотрудничество Казахстана с государствами Центральной Азии.

Мы приветствуем реализацию перспективных проектов, нацеленных на обеспечение взаимосвязанности стран нашего региона. Поддерживаем усилия по расширению транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией, развитию трансевразийских коридоров "Север – Юг" и "Восток – Запад". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В целом, мы выступаем за создание новых и модернизацию действующих мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров.

Президент отдельно затронул вопросы продовольственной и энергетической безопасности. Государства ШОС – крупнейшие производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции в мире.