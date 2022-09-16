Всемирный банк предостерег о риске глобальной рецессии в 2023 году

В ответ на инфляцию центральные банки повышают процентные ставки по всему миру. Согласно исследованию Всемирного банка, мир может приблизиться к глобальной рецессии уже в 2023 году. Это может произойти на фоне финансовых кризисов в развивающихся странах, сообщает Zakon.kz.

Согласно докладу Всемирного банка, инвесторы ожидают, что центральные банки повысят глобальные ставки денежно-кредитной политики почти до 4% до 2023 года. Это более чем на 2 процентных пункта превышает их средний показатель за 2021 год.

Повышение процентных ставок может привести к тому, что глобальный уровень базовой инфляции в 2023 году составит около 5%.

Чтобы снизить глобальную инфляцию, центральным банкам может потребоваться повысить процентные ставки еще на 2 процентных пункта.

Глобальный рост резко замедляется, вероятно и дальнейшее замедление, поскольку все больше стран впадают в рецессию. Я обеспокоен тем, что эти тенденции сохранятся и будут иметь долгосрочные разрушительные последствия для людей в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс

По мнению Дэвида Малпасса, чтобы добиться низких темпов инфляции, стабильности валюты и более быстрого роста, директивные органы могут переключить внимание с сокращения потребления на увеличение производства.

Эксперт отметил, что политика должна быть направлена ​​на привлечение дополнительных инвестиций, повышение производительности и распределения капитала. Это имеет решающее значение для экономического роста и сокращения бедности.