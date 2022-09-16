Названы победители гонки на самодельных болидах в Алматы

11 сентября в 12:00 в Алматы в рамках празднования Дня города прошла гонка на самодельных болидах Red Bull Soapbox Race. Креативные казахстанцы, неравнодушные к скорости и приключениям, получили шанс раскрыть талант гонщика, конструктора и дизайнера.

Ивент прошел при поддержке акимата города Алматы.

Алматы выбран местом проведения гонки неслучайно. В городе подходящий уклон трассы, которая по традиции пролегала на участке проспекта Достык между улицей Сатпаева и проспектом Абая.

Фото: Red Bull Soapbox Race

С утра на пит-лейне, где расположились болиды, было не протолкнуться. Все-таки не каждый день в центре города можно увидеть столько знакомых героев кино и сериалов и даже посидеть внутри их необычных гоночных машин.

Гонка Red Bull Soapbox Racе прошла в Алматы в третий раз. На старт вышли участники 51 экипажа, проявившие фантазию во всем. Одни названия команд чего стоили: "Стригущий по лезвию", "Хвостатые топоры", "Бешеный сервант", "Гидравлический конь", "Батыры Clean And Fast". Под стать были и костюмы, которые участники в основном шили сами.

Фото: Red Bull Soapbox Race

Red Bull Soapbox Race – не просто соревнование, это целая история и культура. Первые состязания прошли в 1934 году и назывались тогда “Гонка на мыльницах”. В 2000 году Бельгия принимала первый Red Bull Soapbox Race. Идею сразу же подхватили любители скорости и креатива, и сегодня яркие заезды проходят более чем в 100 странах мира. Казахстан “въехал” в проект в 2017 году, когда в Алматы была проведена первая гонка. В 2019 году любители скорости и креатива собрались вновь. И в этом году гонка Red Bull Soapbox Race прошла уже в третий раз.

Участникам нужно было проехать 400-метровую трассу как можно быстрее. При этом их ждал трек, напичканный разными препятствиями, на которых многие потеряли свои детали, а некоторые и вовсе встали. Не обошлось без падений, аварий, но тем и интересен Red Bull Soapbox Race. Здесь самый невзрачный болид, или мыльница, может легко пройти дистанцию и, наоборот, навороченный потерпеть крах.

Фото: Red Bull Soapbox Race

Так, не повезло "Батырам Clean And Fast" на ванне: не успев стартануть, они попали в аварию и врезались в ограждение. Камнем преткновения для них стало препятствие "Тамгалы-Тас". Ванна потеряла заднее колесо и дальше ехать отказалась.

В этот день зашкаливали не только эмоции, но и погодные условия. Небесная канцелярия каждый раз испытывает гонщиков на стойкость. На первых двух гонках было палящее солнце, а в этот раз налетел ветер, похолодало, а потом и вовсе пошел дождь. Участники не только стоически справились с погодными капризами, но и показали отличное время.

Фото: Red Bull Soapbox Race

Мы очень хотели попасть в призеры. И мы это сделали! – не скрывает эмоций Андрей Куликович, капитан команды "Безумный Максат", занявшей третье место. – Впервые участвуем и, надеюсь, не в последний раз. "Безумный Максат" – это наша казахстанская версия фильма "Безумный Макс". Гитары, костюмы, атрибутику делали сами. Даже череп на решетке радиатора – это ручная работа. Мы счастливы!

Нынешняя гонка запомнится не только интересными идеями в создании машин, но и коллективами, которые приехали из других городов и встряхнули Алматы своими выступлениями.

Команда "Хиппи из Тараза" – одна из таких. Веселые, в ярких костюмах и под классную музыку таразцы зажигали от души. И не зря. Они стали серебряными призерами гонки.

Участие в этой гонке – моя мечта. Я люблю создавать разные интересные машины, а потом выезжать и показывать их на автофестивалях, – рассказал нам капитан команды "Хиппи из Тараза" Геннадий Чернявский. – Когда узнал, что Red Bull Soapbox Race вновь пройдет в 2022 году, решил, что ни за что не пропущу! Друзья поддержали идею, и у нас собралась веселая команда. Почему "Хиппи из Тараза"? Я четыре года собираю реальный такой автомобиль и собираюсь на нем отправиться с друзьями в евротур. Рад, что наша идея принесла нам призовое место. В следующий раз приедем за первым местом.

Фото: Red Bull Soapbox Race

Художница Мими Ильницкая отметила, что в день гонки ощутила себя героиней фильма "Токийский форсаж" или кем-то связанным с такими гоночными фильмами, где люди переживают настоящую бурю эмоций.

Они столько вкладывались, строили, это было потрясающе. Меня до сих пор переполняют эмоции от гонки. Очень много команд меня впечатлили. Люди одержимы идеями, у них горят глаза, очень много эмоций, они в предвкушении, в каком-то кураже, и это все такое чистое, здоровое, спортивное настроение, такой лайфстайл, люди живут этим. Очень много у людей хорошего чувства юмора, это было заметно по всем участникам. Машины с комическими идеями, когда участники могут артистично что-то показать, – это было настоящее шоу, которое ты не увидишь в крутых местах. Мими Ильницкая

Певец Али Акапов уточнил, что он был первый раз в жюри на подобном ивенте.

Эта гонка проходит в 130 странах мира, и здорово, что Казахстан в этом списке. Очень радует, что в нашей стране тоже проходят такие ивенты, на которых люди разных возрастов, профессий креативят, творят и не боятся быть смешными. Мне нравится месседж Red Bull Soapbox Race: веселиться, наслаждаться жизнью, воплощать мечты и не бояться быть другим. Али Акапов

Чемпионский титул и главный приз – путевку на финал гонки "Формула-1" в Абу-Даби – забрала команда Supernatural’ы.

Мы сначала хотели собрать детский конструктор. Потом в интернете наткнулись на модель Chevrolet Impala из сериала "Сверхъестественное" и решили сделать такой болид, – комментирует капитан команды Supernatural’ы Владимир Ермоленко. – Машина отлично прошла трассу и привезла нам победу!

Результаты гонки Red Bull Soapbox Race – 2022:

1-е место – команда Supernatural’ы, приз – поездка на Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби;

2-е место – команда "Хиппи из Тараза", приз – тревел-тур по Мангистау;

3-е место – команда "Безумный Максат", приз – выходные на автодроме Sokol.