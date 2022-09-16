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Сильный пожар охватил небоскреб в Китае

небоскреб Китай Фото: скриншот видео
В китайском городе Чанша произошел сильный пожар: сгорело здание крупнейшего оператора телефонной связи China-telecom, сообщает Zakon.kz.

В публикации издания Сhannelnewsasia сказано, что на месте происшествия работали 36 пожарных машин и 280 пожарных расчетов. 

Также отмечено, что причины пожара и его обстоятельства уточняют. Неизвестно и возможное количество жертв и пострадавших.

China Telecom является третьим по величине оператором сотовой связи в Китае.

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