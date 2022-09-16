Сильный пожар охватил небоскреб в Китае

В китайском городе Чанша произошел сильный пожар: сгорело здание крупнейшего оператора телефонной связи China-telecom, сообщает Zakon.kz.

В публикации издания Сhannelnewsasia сказано, что на месте происшествия работали 36 пожарных машин и 280 пожарных расчетов.

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! 🙏 pic.twitter.com/QNnezk2Mxk September 16, 2022

Также отмечено, что причины пожара и его обстоятельства уточняют. Неизвестно и возможное количество жертв и пострадавших.

Crazy facade fire in Changsha, China 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kwuKLcw4lg September 16, 2022

China Telecom является третьим по величине оператором сотовой связи в Китае.