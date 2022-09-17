Казахстанский промоутер предчувствует победу Головкина над Канело

Известный казахстанский промоутер Жалгас Тукешов дал свой прогноз предстоящему поединку между Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Канело Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает Zakon.kz.

Жалгас Тукешов сразу с первых своих фраз отметил ценность и значимость этой битвы не только для Головкина и Канело, но и для всей истории мирового бокса, где Казахстан играет не последнюю роль.

Этот очень важный и самый значимый бой во всей карьере Головкина. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира, победителю достается, и слава, и деньги, и пояса, и титулы по четырем версиям профессионального бокса. Хочу подчеркнуть, ни одному казахстанскому боксеру прежде не удавалось достигнуть такого ранга и уровня боя. Жалгас Тукешов

Промоутер отметил один плюс в сторону Геннадия Головкина, который должен в итоге положительно сказаться в его пользу.

Немаловажным фактором и большую роль в этом противостоянии сыграет весовая категория, боевой вес Геннадия – это 75 кг, где он стал чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады. Если кто заметил, специалисты поймут, о чем я, они уже встретились три раза здесь в Лас-Вегасе за эти дни. И Головкин выглядит намного свежее, чем Канело, а это, считаю, сыграет свою роль и должно принести пользу нашему земляку. При сгонке веса не просто мышцы уходят, но и выносливость ослабевает. Жалгас Тукешов

Жалгас считает, что мотивация сыграет самую решающую и главную роль в этой нелегкой схватке двух мега-звезд мирового бокса.

На мой взгляд, GGG больше мотивирован в этом противостоянии тем, что хочет именно судьям доказать, что они ошибались в двух предыдущих боях. И здесь хочет поставить точку, не забудем также про возраст. Каждый великий воин хочет красивой точки. Но и Канело не меньше мотивирован, он тоже не планирует второе поражение подряд. Тем более, мексиканец является сейчас самым "кассовым боксером мира", а это лакомый кусочек для профи спорта. Ему тоже хочется доказать, что все споры двух прежних боев не в его пользу. Жалгас Тукешов

Геннадий Головкин и Сауль Альварес оспорят звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

Интерес к этому бою очень огромный, и контент хороший для организаторов поединка, и, что интересно для меня, никакой разведки боя не будет. Мне кажется, фраза Гены Big Drama Show подтвердится уже в первом раунде, и оба боксера будут агрессивны. Как говорится, каждый спортсмен когда-нибудь скажет свое последнее слово. Вот и здесь, мне кажется, GGG утром 18 сентября скажет свое последнее слово на ринге, а, точнее, преподнесет сюрприз для всех. Моя внутренняя интуиция подсказывает, что Головкин может даже один раз уронить его. Жалгас Тукешов

Прямая трансляция поединка между Головкиным и Канело пройдет на Первом канале Евразия 18 сентября и начнется в 06:00 по времени Нур-Султана. Перед началом боя между GGG и Canelo гимн Казахстана споет Димаш Кудайберген.

Они психологически по разному подходят к этой битве, у Канело – поражение, у Гены – победа. С последней их встречи казахстанец провел четыре боя и все выиграл, а мексиканец восемь боев, и все нелегкие были, есть поражение Биволу. Одним словом, битва будет, ждем победы и верим в нашего соотечественника. Как бы не закончился поединок, Головкин по-любому герой и любимец казахского народа! Жалгас Тукешов

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