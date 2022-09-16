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Схрон с оружием найден в Алматинской области

Найден в Алматинской области Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции на транспорте обнаружили схрон с оружием в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В районе свалки строительных отходов рядом с городом Конаев обнаружены и изъяты завернутые в шкуру 4 охотничьих гладкоствольных ружья и 22 патрона 12 калибра.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Незаконное хранение оружия и боеприпасов"). Начальник ДП на транспорте МВД РК генерал-майор Онал Бекиев

По его словам, в настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению оружия и боеприпасов.

Изъятые вещественные доказательства направлены на судебно-баллистическую экспертизу. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

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