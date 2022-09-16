Участок улицы Енлик-Кебек в Нур-Султане перекроют

Фото: Zakon.kz

В связи с проведением ремонтных работ 16-17 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Енлик-Кебек от улицы Болашак до улицы 189, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет официальный сайт акимата Нур-Султана, ссылаясь на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также на Управление административной полиции ДП города. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. Пресс-служба Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана Читайте также Завершился рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Самарканд Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны В столице Казахстана провели акцию бесплатных консультаций "Народный юрист"

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