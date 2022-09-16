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Участок улицы Енлик-Кебек в Нур-Султане перекроют

Участок улицы Енлик-Кебек в Нур-Султане перекроют Фото: Zakon.kz
В связи с проведением ремонтных работ 16-17 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Енлик-Кебек от улицы Болашак до улицы 189, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет официальный сайт акимата Нур-Султана, ссылаясь на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также на Управление административной полиции ДП города.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.Пресс-служба Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана

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Константин Вноровский
Нур-Султан
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