Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Криминалист предупредил, что смартфоны отслеживают разговоры своих владельцев

Криминалист предупредил, что смартфоны отслеживают разговоры своих владельцев Фото: pixabay
Цифровой криминалист предупредил, что современные смартфоны собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, в том числе, следят за тем, о чем они говорят, сообщает Zakon.kz.

Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов в интервью агентству "Прайм" рассказал, что смартфоны регулярно передают разработчикам устройств или операционных систем сведения о своих владельцах, и, устанавливая приложения, люди, по сути, с этим соглашаются.

После этого, подчеркнул криминалист, данные продают владельцам соответствующих сервисов.

Кроме того, существует вероятность прослушки с помощью специальных вредоносных программ. Эксперт отметил, что злоумышленники могут заинтересоваться любыми разговорами, чтобы потом воспользоваться услышанным в преступных целях.

Полностью защититься от слежки смартфона нельзя никак: "мобильный шпионаж" является фактически встроенным функционалом операционных систем. Даже когда смартфоны выключены, они продолжают обмениваться данными. Однако слежку можно свести к минимуму. Специалист посоветовал ограничить доступ приложений к диктофону и камере, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников. Кроме того, следует удалять неиспользуемые приложения и ограничить доступ сервисов к геолокации.

Читайте также

Казахстанцы теперь могут получить страховую выплату онлайн

Систему учета продажи дизтоплива на АЗС запустили в Казахстане

Жители сел "250+" провели онлайн более полумиллиона часов

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
Томирис Заир, конкурс красоты и таланта Мисс Алматы
"Мисс Алматы-2022": названо имя победительницы
отопление Нур-Султан
Когда дадут отопление в Нур-Султане
В Алматы изменит движение автобусный маршрут
В Алматы изменит движение еще один автобусный маршрут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления