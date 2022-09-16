Эльжана Таниева вышла в финал ЧМ по художественной гимнастике

16 сентября казахстанская спортсменка Эльжана Таниева вышла в финал Чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария), сообщает Zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, за "золото" она поборется в индивидуальном многоборье. По итогам квалификации Таниева заняла промежуточное 14-е место.

Айбота Ертайкызы завершила отборочный этап на 24-м месте. К сожалению, она не попала в число 18-ти финалисток.

Добавим, что решающие выступления пройдут завтра, 17 сентября.

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