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Миссия Головкина выполнима? Как закончится бой GGG против Канело?

Миссия Головкина выполнима? Как закончится бой GGG против Канело? Фото: 1XBET
18 сентября в 9:00 по времени Нур-Султана Геннадий Головкин переходит в суперсредний вес, чтобы встретиться со своим давним соперником Саулем "Канело" Альваресом за титул чемпиона мира, сообщает Zakon.kz.

В предстоящем поединке на кону стоят титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.

Фаворитом встречи является мексиканец, на его победу аналитики компании 1XBET предлагают коэффициент 1.256, а на победу казахстанца –5.35. Для самых смелых, кто не верит в трилогию и будет ждать четвертого поединка, прогноз "Ничья" с коэффициентом 30!

Первый бой звезд в 2017 году был объявлен разделенной ничьей после того, как один судья отдал предпочтение Альваресу, другой – Головкину, а третий объявил счет равным: 110-118, 115-113, 114-114.

В сентябре следующего года они провели матч-реванш, в котором Альварес победил решением большинства судей. Опять же, многие сочли, что Головкин сделал достаточно, чтобы заслужить тогда победу. Бой закончился со счетом 114–114, 113–115, 113–115.

Сойдутся ли решения судей в этот раз? Главный спонсор спортивных эмоций предлагает коэффициент 2.09, что будет единогласное решение судей, и 4.7, что раздельное.

Третий бой между бойцами состоится спустя четыре года после их матча-реванша. То, что начиналось как уважительная встреча между двумя лучшими боксерами этого вида спорта, стало совершенно личным разногласием уже после первого боя.

Я счастлив вернуться в ринг. Я усердно работал и чувствую, что способен завершить этот бой за 12 раундов. Я действительно мотивирован, чтобы закончить этот бой досрочно, – высказался мексиканец на пресс-конференции.

Аналитики компании 1XBET предлагают исход, что Альварес выиграет бой досрочно техническим нокаутом, с коэффициентом 3.15.

Если Канело отправляется на третью встречу после огорчительного поражения от киргизско-российского спортсмена в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, то Головкин идет с победой в бою с обладателем титула WBA Super японцем Риотой Муратой. Тогда Геннадий вырвал досрочную победу в 9-м раунде.

Я чувствую себя комфортно, я силен, я готов. Я уверен в своей победе, уверен в себе, уверен в своей команде, в людях, которые меня поддерживают. Мы оба – профессиональные спортсмены. Его стратегия более агрессивная, моя – больше на опыте. Это большой бой для нас, – подытожил казахстанец.

Компания 1XBET предлагает коэффициент 9 на то, что именно Головкин одержит победу техническим нокаутом досрочно.

Какой будет исход третьей встречи между бойцами, узнаем воскресным утром. Желаем Гене удачи и победы! Поддержим GGG вместе с главным спонсором спортивных эмоций — компанией 1XBET!

Специально к этому бою 1XBET запустил акцию "Ставка без риска", где в случае проигрыша можно получить фрибет.

Миссия Головкина выполнима? Как закончится бой GGG против Канело?

Фото: 1XBET

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