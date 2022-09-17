Минюст РФ объявил Максима Галкина иноагентом

В список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Максима Галкина добавили 16 сентября, сообщает Zakon.kz.

Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц – иностранных агентов телеведущего и пародиста Максима Галкина.

По данным министерства, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Артист в настоящее время проживает за рубежом. Он уехал в Израиль в марте 2022 года, вскоре после того, как выступил против военного конфликта в Украине.