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Минюст РФ объявил Максима Галкина иноагентом

Максима Галкина объявили иноагентом Фото: Instagram/maxgalkinru
В список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Максима Галкина добавили 16 сентября, сообщает Zakon.kz.

Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц – иностранных агентов телеведущего и пародиста Максима Галкина.

По данным министерства, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Артист в настоящее время проживает за рубежом. Он уехал в Израиль в марте 2022 года, вскоре после того, как выступил против военного конфликта в Украине.

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