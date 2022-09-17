Головкин оказался тяжелее Канело на процедуре взвешивания

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) в Лас-Вегасе прошли обязательную процедуру взвешивания перед своим третьим поединком, сообщает Zakon.kz.

И по итогам этого процесса зафиксированы следующие цифры: Геннадий показал 167,8 фунта (76,11 килограмма), Альварес – 167,4 фунта (75,93 килограмма).

Казахстанец на считанные граммы превысил своего соперника, но несмотря на это оба боксера уложились в стандарт для суперсреднего веса с лимитом 168 фунтов (76,2 килограмма).

18 сентября утром Геннадий Головкин и Сауль Альварес оспорят звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

Прямая трансляция на Первом канале Евразия начнется 18 сентября в 06:00 по времени Нур-Султана. Перед началом поединка между GGG и Canelo гимн Казахстана споет Димаш Кудайберген.

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