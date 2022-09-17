У Казахстана еще одна медаль ЧМ-2022 по борьбе
В поединке за третье место мирового первенства в весовой категории до 86 килограммов казахстанец боролся со спортсменом из Пуэрто-Рико – Итаном Рамосом и одержал досрочную победу с результатом 10-0.
Таким образом, "бронза" Азамата стала третьей наградой казахстанских борцов на этих состязаниях.
До этого на Чемпионате мира – 2022 представитель греко-римского стиля Айдос Султангали выиграл медаль бронзового отлива в весовой категории до 60 килограммов.
В женской борьбе спортсменка из Нур-Султана Жамиля Бакбергенова завоевала серебряную медаль в весе до 76 килограммов.
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