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У Казахстана еще одна медаль ЧМ-2022 по борьбе

Борьба Бронза ЧМ Фото: olympic.kz
Копилку казахстанских палуанов 16 сентября пополнил борец вольного стиля Азамат Даулетбеков, который провел схватку за бронзовую медаль Чемпионата мира, в эти дни проходящего на ковре Белграда, сообщает Zakon.kz.

В поединке за третье место мирового первенства в весовой категории до 86 килограммов казахстанец боролся со спортсменом из Пуэрто-Рико – Итаном Рамосом и одержал досрочную победу с результатом 10-0.

Таким образом, "бронза" Азамата стала третьей наградой казахстанских борцов на этих состязаниях.

До этого на Чемпионате мира – 2022 представитель греко-римского стиля Айдос Султангали выиграл медаль бронзового отлива в весовой категории до 60 килограммов.

В женской борьбе спортсменка из Нур-Султана Жамиля Бакбергенова завоевала серебряную медаль в весе до 76 килограммов.

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