С победы стартовал казахстанский борец на ЧМ-2023
Фото: скриншот с видео
Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков начал участие в чемпионате мира, который проходит сейчас в Сербии, и победил соперника из Литвы, сообщает Zakon.kz.
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Первую свою встречу в рамках ЧМ-2023 казахстанец Азамат Даулетбеков (86 кг) провел на татами с литовцем Доманатасом Павлюшенко. Борец из Казахстана одержал победу над соперником со счетом 9:0.
Победа обеспечила Азамату Даулетбекову выход в 1/8 финала мировых соревнований.
Ранее стало известно, что впервые в истории настольного тенниса Казахстана и стран Центральной Азии в следующем году в Алматы пройдет азиатское первенство с участием лучших мастеров малой ракетки.
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