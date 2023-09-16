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С победы стартовал казахстанский борец на ЧМ-2023

С победы стартовал казахстанский борец на ЧМ-2023 Фото: скриншот с видео
Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков начал участие в чемпионате мира, который проходит сейчас в Сербии, и победил соперника из Литвы, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Первую свою встречу в рамках ЧМ-2023 казахстанец Азамат Даулетбеков (86 кг) провел на татами с литовцем Доманатасом Павлюшенко. Борец из Казахстана одержал победу над соперником со счетом 9:0.

Победа обеспечила Азамату Даулетбекову выход в 1/8 финала мировых соревнований.

Ранее стало известно, что впервые в истории настольного тенниса Казахстана и стран Центральной Азии в следующем году в Алматы пройдет азиатское первенство с участием лучших мастеров малой ракетки.

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