Должны ли проходить медосмотры офисные сотрудники, работающие на компьютере

Должны ли офисные сотрудники (бухгалтер, юрист, маркетолог и т.д.), которые работают на персональном компьютере не менее 50% времени своего восьмичасового рабочего дня, проходить обязательные медицинские осмотры? Такой вопрос прозвучал на сайте электронного правительства, передает Zakon.kz

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК пояснили, что Министерством здравоохранения утвержден перечень "Профессии и работы" , который предусматривает профессии и работы, связанные с работой на персональном компьютере или с ремонтом, обслуживанием компьютерной и оргтехники не менее 50% времени рабочей смены.

Об этом говорится в пункте 14 раздела. В частности, предусматривается прохождение медосмотра у таких специалистов, как профпатолог, терапевт, невролог, офтальмолог, аллерголог, во время которого измеряется острота зрения, проводится офтальмотонометрия, скиаскопия, рефрактометрия, биомикроскопия сред глаза, офтальмоскопия глазного дна, ЭКГ, спирография, исследование бинокулярного зрения, цветоощущения, проверяется развернутая формула крови, измеряется объем аккомодации.

При этом к работе врачебной комиссии могут привлекаться и другие специалисты (стоматолог, кардиолог, аллерголог, эндокринолог, фтизиатр, гематолог), прошедшие подготовку по профессиональной патологии.

Медицинские работники, участвующие в медицинском осмотре, ознакамливаются с условиями труда работников и характеристикой производственных факторов, представленной работодателем.