Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Должны ли проходить медосмотры офисные сотрудники, работающие на компьютере

Должны ли офисные сотрудники проходить регулярные медосмотры Фото: pixabay
Должны ли офисные сотрудники (бухгалтер, юрист, маркетолог и т.д.), которые работают на персональном компьютере не менее 50% времени своего восьмичасового рабочего дня, проходить обязательные медицинские осмотры? Такой вопрос прозвучал на сайте электронного правительства, передает Zakon.kz

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК пояснили, что Министерством здравоохранения утвержден перечень "Профессии и работы" , который предусматривает профессии и работы, связанные с работой на персональном компьютере или с ремонтом, обслуживанием компьютерной и оргтехники не менее 50% времени рабочей смены.

Об этом говорится в пункте 14 раздела. В частности, предусматривается прохождение медосмотра у таких специалистов, как профпатолог, терапевт, невролог, офтальмолог, аллерголог, во время которого измеряется острота зрения, проводится офтальмотонометрия, скиаскопия, рефрактометрия, биомикроскопия сред глаза, офтальмоскопия глазного дна, ЭКГ, спирография, исследование бинокулярного зрения, цветоощущения, проверяется развернутая формула крови, измеряется объем аккомодации.

При этом к работе врачебной комиссии могут привлекаться и другие специалисты (стоматолог, кардиолог, аллерголог, эндокринолог, фтизиатр, гематолог), прошедшие подготовку по профессиональной патологии.

Медицинские работники, участвующие в медицинском осмотре, ознакамливаются с условиями труда работников и характеристикой производственных факторов, представленной работодателем.

Читайте также

Назван топ осенних заболеваний

Невролог назвал симптомы болезней рук

Врач рассказала, как правильно защитить организм от ОРВИ

Лариса Черненко
Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны
Бокс Взвешивание
Головкин оказался тяжелее Канело на процедуре взвешивания
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления