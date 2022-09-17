В алматинском театре имени Сац показали притчу о любви и человечности
Каждый новый сезон – это большой праздник и для ценителей театрального искусства, и для тех, кто служит в театре.
2022 год объявлен в Казахстане Годом детей, поэтому, помимо золотой коллекции любимых спектаклей, театр порадует и удивит своих любимых зрителей новыми интересными постановками.
Первая премьера сезона – спектакль для семейного просмотра "Несвободные люди – вольные псы" по произведению известного российского писателя Константина Сергиенко "До свидания, овраг!".
Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац
В Казахстане принципы государственной политики отношения к животным отражены в Законе "Об ответственном отношении к животным". Это защита, обеспечение безопасности, соблюдение принципов гуманности и т.д.
Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац
Историю о собачьей верности, о людях, об искренности, черствости и равнодушии. В ней звучит кричащий вопрос – каково это, быть собакой? И другой, тихий – а кто мы, люди? И эти два вопроса разделяет пропасть, глубина которой пробирает до самой души.
Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац
О собаках или о людях этот спектакль? Определенно, и о тех, и о других. Но, прежде всего, о Человеке. Он про людей и для людей, с их мечтами и надеждами, ищущих хоть немного счастья, многие из которых потеряны, брошены или вовсе сломлены.
Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац
В спектакле задействованы заслуженная артистка РК, кавалер ордена "Құрмет" Ольга Коржева, лауреат театральной премии "Сахнагер-2017" (номинация "Yміт") Никита Коньшин, лауреат театральной премии "Сахнагер-2018" (номинация "Yміт") Мақсат Сахиұлы, Артем Иватов, Фатима Сагимбекова, Артем Селезнёв, Галым Тобжанов, а также замечательные молодые актеры Карина Кудекова, Жанибек Багыбаев, Алишер Эйнис, Арман Искаков, Иван Шумай, София Багрянцева.