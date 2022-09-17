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В алматинском театре имени Сац показали притчу о любви и человечности

театр имени Сац открывает новый сезон Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац
16 сентября Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац открывает 78-й театральный сезон спектаклем "Несвободные люди – вольные псы", сообщает Zakon.kz.

Каждый новый сезон – это большой праздник и для ценителей театрального искусства, и для тех, кто служит в театре.

2022 год объявлен в Казахстане Годом детей, поэтому, помимо золотой коллекции любимых спектаклей, театр порадует и удивит своих любимых зрителей новыми интересными постановками.

Первая премьера сезона – спектакль для семейного просмотра "Несвободные люди – вольные псы" по произведению известного российского писателя Константина Сергиенко "До свидания, овраг!".

Несвободные люди – вольные псы

Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац

Эта повесть о бездомных собаках, опубликованная в 1979 году, переведена на разные языки мира, спектакли по ней ставились во многих театрах. Тем не менее она актуальна сегодня больше, чем когда-либо.

В Казахстане принципы государственной политики отношения к животным отражены в Законе "Об ответственном отношении к животным". Это защита, обеспечение безопасности, соблюдение принципов гуманности и т.д.

Театр имени Наталии Сац

Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац

Режиссер Галина Ефимова создала свою трогательную историю о любви – простой, правдивой и пронзительной.

Историю о собачьей верности, о людях, об искренности, черствости и равнодушии. В ней звучит кричащий вопрос – каково это, быть собакой? И другой, тихий – а кто мы, люди? И эти два вопроса разделяет пропасть, глубина которой пробирает до самой души.

постановка пьесы в театре Сац

Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац

Галина Ефимова уверена, что сегодня как никогда нам всем нужна сильнейшая прививка от черствости и равнодушия, чтобы не "потеряться" и не потерять в себе человека. Ее постановка как напоминание нам о том, что их, собачьи, любовь, верность, преданность, терпение – это наши, человеческие, качества, которые мы почти потеряли.

О собаках или о людях этот спектакль? Определенно, и о тех, и о других. Но, прежде всего, о Человеке. Он про людей и для людей, с их мечтами и надеждами, ищущих хоть немного счастья, многие из которых потеряны, брошены или вовсе сломлены.

Несвободные люди – вольные псы

Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац

Без преувеличения, эта постановка станет одним из самых громких театральных событий, потому что она очень нужна всем нам сейчас, в непростое время, когда вокруг царит жестокость, ненависть, предательство, эгоизм.

В спектакле задействованы заслуженная артистка РК, кавалер ордена "Құрмет" Ольга Коржева, лауреат театральной премии "Сахнагер-2017" (номинация "Yміт") Никита Коньшин, лауреат театральной премии "Сахнагер-2018" (номинация "Yміт") Мақсат Сахиұлы, Артем Иватов, Фатима Сагимбекова, Артем Селезнёв, Галым Тобжанов, а также замечательные молодые актеры Карина Кудекова, Жанибек Багыбаев, Алишер Эйнис, Арман Искаков, Иван Шумай, София Багрянцева.

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