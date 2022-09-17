В Жетысуской области КАМАЗ переехал два легковых автомобиля

Фото: Департамент полиции

ДПТ с участием трех автомашин (КАМАЗ, Opel Vectra и Toyota Camry) произошло в селе Балпык би в ночь с 16 на 17 сентября, сообщает Zakon.kz.

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