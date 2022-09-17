В Жетысуской области КАМАЗ переехал два легковых автомобиля
Фото: Департамент полиции
ДПТ с участием трех автомашин (КАМАЗ, Opel Vectra и Toyota Camry) произошло в селе Балпык би в ночь с 16 на 17 сентября, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в департаменте полиции, в дорожной аварии серьезно пострадали два человека. Они госпитализированы в Коксускую районную больницу.
Начато досудебное расследование. Мужчина задержан.
Предварительно установлено, что виновником аварии является 31-летний водитель грузовика КАМАЗ. Как показало медосвидетельствование, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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