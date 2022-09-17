Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Жетысуской области КАМАЗ переехал два легковых автомобиля

КамАЗ переехал два автомобиля в Жетысуской области Фото: Департамент полиции
ДПТ с участием трех автомашин (КАМАЗ, Opel Vectra и Toyota Camry) произошло в селе Балпык би в ночь с 16 на 17 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте полиции, в дорожной аварии серьезно пострадали два человека. Они госпитализированы в Коксускую районную больницу.

Предварительно установлено, что виновником аварии является 31-летний водитель грузовика КАМАЗ. Как показало медосвидетельствование, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Начато досудебное расследование. Мужчина задержан.

Читайте также

Россиянка за деньги приводила детей к педофилу

В Алматы горела сауна, расположенная в многоквартирном доме

Режим ЧС ввели в Баткенской области Кыргызстана, граничащей с Таджикистаном

Лариса Черненко
Область Жетісу
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны
торги на бирже
Курсы валют на 17-18 сентября
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
Бокс Взвешивание
Головкин оказался тяжелее Канело на процедуре взвешивания
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления