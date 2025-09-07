#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.91
628.87
6.6
Происшествия

В Шымкенте произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей: есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 01:50 Фото: Zakon.kz
На проспекте Байдибек би в Шымкенте 7 сентября столкнулись три автомобиля – Opel Vectra, Toyota Corolla и Chevrolet Cobalt, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оtyrar.kz, по предварительной информации, водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в деревья. В результате происшествия он и его пассажиры получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Талгаре машина скорой помощи столкнулась с Lexus, трое человек пострадали. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Ночное ДТП в Алматы: легковушка врезалась грузовик, дорожных рабочих спасло чудо
Происшествия
01:35, 08 сентября 2025
Ночное ДТП в Алматы: легковушка врезалась грузовик, дорожных рабочих спасло чудо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: