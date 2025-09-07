В Шымкенте произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей: есть пострадавшие

На проспекте Байдибек би в Шымкенте 7 сентября столкнулись три автомобиля – Opel Vectra, Toyota Corolla и Chevrolet Cobalt, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оtyrar.kz, по предварительной информации, водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в деревья. В результате происшествия он и его пассажиры получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются.

