Россиянка за деньги приводила детей к педофилу
Фото: Zakon.kz
В Ленинградской области РФ задержали педофила и его подельницу, приводившую ему детей за деньги, сообщает Zakon.kz.
Мужчина и его сообщница задержаны по подозрению в совращении детей в Кингисеппском районе Ленобласти, пишет 78.ru.
Жертвами педофилов стали как минимум двое несовершеннолетних 2010 и 2011 гг. рождения. Насилие над ними было совершено в лесу около СНТ "Красногорские покосы" Ломоносовского района Ленобласти.
По факту случившего возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".
По данным следствия, женщина организовывала встречи знакомого с потерпевшими, за что получала деньги и лично принимала участие в насильственных действиях.
Оба помещены в изолятор.
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