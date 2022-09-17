Россиянка за деньги приводила детей к педофилу

В Ленинградской области РФ задержали педофила и его подельницу, приводившую ему детей за деньги, сообщает Zakon.kz.

Мужчина и его сообщница задержаны по подозрению в совращении детей в Кингисеппском районе Ленобласти, пишет 78.ru.

Жертвами педофилов стали как минимум двое несовершеннолетних 2010 и 2011 гг. рождения. Насилие над ними было совершено в лесу около СНТ "Красногорские покосы" Ломоносовского района Ленобласти.

По факту случившего возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

По данным следствия, женщина организовывала встречи знакомого с потерпевшими, за что получала деньги и лично принимала участие в насильственных действиях.

Оба помещены в изолятор.