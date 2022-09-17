Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе
В Союзе кинематографистов отметили, что информацию получили от дочери режиссера. Похороны пройдут в Петербурге.
Игорь Масленников родился в Нижнем Новгороде 26 октября 1931 года, в детстве семья переехала в Колпино, во время войны эвакуировалась в Челябинск. Его первым фильмом стала картина "Личная жизнь Кузяева Валентина", снятая в 1967 году в соавторстве с Ильей Авербахом. А в 1979 году на телеэкраны вышел его первый фильм о Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне с Василием Ливановым и Виталием Соломиным в главных ролях. Затем последовала череда экранизаций со знаменитым сыщиком. Через шесть лет в кинотеатрах зрители впервые увидели "Зимнюю вишню" с Еленой Сафоновой, которую можно считать одной из знаковых картин эпохи перестройки.
На его счету более 40 фильмов, среди которых:
"Пиковая дама";
"Письма к Эльзе";
"Ярославна, королева Франции";
"Под каменным небом" и др.