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Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе

режиссер Фото: kinopoisk.ru
В Петербурге в возрасте 90 лет скончался режиссер Игорь Масленников, сообщает Zakon.kz.

В Союзе кинематографистов отметили, что информацию получили от дочери режиссера. Похороны пройдут в Петербурге.

Игорь Масленников родился в Нижнем Новгороде 26 октября 1931 года, в детстве семья переехала в Колпино, во время войны эвакуировалась в Челябинск. Его первым фильмом стала картина "Личная жизнь Кузяева Валентина", снятая в 1967 году в соавторстве с Ильей Авербахом. А в 1979 году на телеэкраны вышел его первый фильм о Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне с Василием Ливановым и Виталием Соломиным в главных ролях. Затем последовала череда экранизаций со знаменитым сыщиком. Через шесть лет в кинотеатрах зрители впервые увидели "Зимнюю вишню" с Еленой Сафоновой, которую можно считать одной из знаковых картин эпохи перестройки.

На его счету более 40 фильмов, среди которых:

  • "Пиковая дама";

  • "Письма к Эльзе";

  • "Ярославна, королева Франции";

  • "Под каменным небом" и др.

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