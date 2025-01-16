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Культура и шоу-бизнес

Умер оскароносный режиссер Дэвид Линч

Умер осконаросный режиссер Дэвид Линч, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 23:29 Фото: Facebook/David Lynch
Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 января сообщила его семья.

"С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы будем благодарны за уважение к нашему личному пространству в это время. Теперь в мире образовалась огромная пустота, потому что его больше нет с нами. Но, как он сам говорил: "Смотрите на пончик, а не на дырку в нем". Сегодня прекрасный день с золотым солнцем и голубым небом, простирающимся вдаль" – говорится в посте на Facebook.

В 2024 году Линч сообщил, что ему был поставлен диагноз эмфиземы легких после многолетнего курения, и он, вероятно, больше не сможет покидать дом для работы над фильмами. 

Дэвид Линч — американский режиссер, сценарист, продюсер, художник и композитор, родился 20 января 1946 года в городе Миссоула, штат Монтана, США. Линч считается одним из наиболее влиятельных и оригинальных кинематографистов современности. Его фильмы и сериалы отличает уникальный стиль, сочетающий сюрреализм, абсурд и глубокий психологизм.

Наиболее известные работы Линча включают культовый сериал "Твин Пикс" (1990–1991, продолжение в 2017 году) и фильмы "Малхолланд Драйв" (2001), "Синий бархат" (1986), "Человек-слон" (1980) и "Шоссе в никуда" (1997). Линч неоднократно получал награды престижных кинофестивалей, включая "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля за фильм "Дикие сердцем" (1990), а также премию "Оскар" за вклад в кинематограф в 2019 году.

Помимо кино, Линч занимается живописью, фотографией и музыкой. 

Ранее сообщалось о смерти российской актрисы Евгении Добровольской

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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