Умер оскароносный режиссер Дэвид Линч

Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 января сообщила его семья.

"С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы будем благодарны за уважение к нашему личному пространству в это время. Теперь в мире образовалась огромная пустота, потому что его больше нет с нами. Но, как он сам говорил: "Смотрите на пончик, а не на дырку в нем". Сегодня прекрасный день с золотым солнцем и голубым небом, простирающимся вдаль" – говорится в посте на Facebook.

В 2024 году Линч сообщил, что ему был поставлен диагноз эмфиземы легких после многолетнего курения, и он, вероятно, больше не сможет покидать дом для работы над фильмами.

Дэвид Линч — американский режиссер, сценарист, продюсер, художник и композитор, родился 20 января 1946 года в городе Миссоула, штат Монтана, США. Линч считается одним из наиболее влиятельных и оригинальных кинематографистов современности. Его фильмы и сериалы отличает уникальный стиль, сочетающий сюрреализм, абсурд и глубокий психологизм.

Наиболее известные работы Линча включают культовый сериал "Твин Пикс" (1990–1991, продолжение в 2017 году) и фильмы "Малхолланд Драйв" (2001), "Синий бархат" (1986), "Человек-слон" (1980) и "Шоссе в никуда" (1997). Линч неоднократно получал награды престижных кинофестивалей, включая "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля за фильм "Дикие сердцем" (1990), а также премию "Оскар" за вклад в кинематограф в 2019 году.

Помимо кино, Линч занимается живописью, фотографией и музыкой.

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