Пыльная буря, заморозки и сильный ветер ожидаются в Казахстане в воскресенье

Штормовое предупреждение объявлено в столице и девяти областях страны, сообщает Zakon.kz.

В Нур-Султане ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки -2°C.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер южный, на севере, востоке, юге области при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Днем в горных районах области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области, 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в центре, на востоке Акмолинской области сохраняются заморозки -2°C.

Ночью и утром на севере Абайской области туман. Ночью на западе, в центре области заморозки -3°C. На северо-западе, севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области туман. Ночью на северо-западе, востоке области заморозки -2°C. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки -2°C.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области гроза. Ветер юго-западный на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.