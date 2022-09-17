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Перспективы проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой обсудили в Алматы

акимат Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев и президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф обсудили перспективы проведения чемпионата в городе в 2027 году, сообщает Zakon.kz.

Также в обсуждении участвовали глава Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин, представители Международной федерации хоккея – вице-президент Петр Бриза и генеральный секретарь Матти Нурминен.

Готовность Казахстана принять мировое первенство по хоккею в 2027 году на встрече с Люком Тардифом ранее, 15 сентября, подтвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Голосование по выбору страны-хозяйки проведения чемпионата мира состоится в мае 2023 года.

В ходе встречи Ерболат Досаев рассказал о богатом опыте Алматы в проведении таких крупных спортивных мероприятий, как зимние Азиатские игры 2011 года, зимняя Всемирная универсиада 2017 года, чемпионаты мира, этапы кубков мира по различным видам спорта и др.

обсуждение ЧМ

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Глава города подтвердил готовность мегаполиса к проведению чемпионата мира по хоккею в Алматы, заявив о наличии необходимой развитой спортивной и гостиничной инфраструктуры. Сегодня в городе функционируют такие спортивные комплексы для занятия зимними видами спорта, как высокогорный каток "Медеу", ледовые дворцы "Алматы Арена" и "Халык Арена", международный комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Дворец спорта имени Балуана Шолака, а также ряд горнолыжных курортов на территории Алматинской агломерации.

По мнению участников встречи, проведение чемпионата мира по хоккею в Казахстане даст импульс популяризации этого вида спорта на страновом уровне, а на международном – увеличит количество сторонников хоккея во всем Азиатском регионе.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отметил, что это его второй визит в Алматы и здесь много интересных мест как для команд-участниц, так и для болельщиков со всего мира. Город достоин проведения одной из групп чемпионата мира, и Казахстанской федерации хоккея совместно с акиматом необходимо качественно подготовиться к заявочной кампании.

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Досаев Ерболат Мамин Аскар Алматы
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