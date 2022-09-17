Крупнейший в Центральной Азии многофункциональный автоцентр открылся в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев принял участие в официальной церемонии открытия крупнейшего в Центральной Азии многофункционального автоцентра Mycar Kuldzhinka, сообщает Zakon.kz.

В автоцентре площадью 30 тыс. кв. м одновременно могут быть представлены 700 автомобилей c пробегом и 50 новых автомобилей от официальных дилерских центров – BMW, Changan, Chery, Haval и Hyundai. Кроме того, на открытой площадке возле автоцентра будут выставлены еще 800 автомашин.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Автоцентр Mycar Kuldzhinka – это новый концепт, в котором объединен опыт инвестора в управлении торгово-развлекательными центрами и в автомобильном ритейле.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Экосистема автоцентра позволяет клиентам по принципу "одного окна" купить как новую автомашину, так и автомобиль с пробегом из любой ценовой категории, прошедший юридическую и техническую проверку, поставить его на учет и получить госномера. Предоставление автоцентром гарантий юридической чистоты сделки и отсутствия скрытых дефектов выгодно отличает этот способ автошопинга от покупки автомашины с рук.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Как ожидается, открытие в Алматы крупнейшего в регионе многофункционального автоцентра будет способствовать повышению прозрачности вторичного рынка автомобилей, выводу этого сектора экономики из тени, а также обеспечит безопасность проведения сделок как для продавцов, так и для покупателей.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Автоцентр сможет обслуживать до 500 клиентов в день одновременно, потенциальный объем продаж – до 18 тыс. автомашин в год.

Инвестиции в строительство автоцентра составили 21 млрд тенге, рабочие места в нем получат более 600 человек.