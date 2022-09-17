Менеджер казахстанского бокса Данияр Каримжан верит в успех Головкина

Одним из многочисленных казахстанцев, который с большим ожиданием и оптимизмом смотрит на будущий поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, является менеджер Данияр Каримжан. Эксперт ответил на вопросы корреспондента Zakon.kz по предстоящему бою.

Каримжан 17 лет посвятил пропаганде и популяризации отечественного любительского и профессионального бокса, в разные годы работал пресс-секретарем федерации бокса, вел трансляции с крупных боксерских турниров в качестве комментатора. Но и сам занимался боксом в Алматы.

Немаловажным фактором в этом поединке для Головкина будет денежная сторона. Как подсчитали недавно американцы, Гена заработал за последние 10 лет в США чистыми порядка 32 млн долларов. GGG в бою с Канело заработает столько, что не сможет заработать ни с одним другим боксером в мире. Это касается среднего веса и суперсреднего веса. И в его 40-летнем возрасте это хорошая возможность заработать на финише карьеры. Данияр Каримжан

Сам же Данияр реальную мощь ударов Головкина увидел вживую на его 18-м профи-матче в 2009 году. Это было в Германии, когда GGG встречался на ринге с россиянином Михаилом Макаровым.

Шансы в этом бою 50 на 50. Верю, что Гена может и не проиграть, несмотря на возраст. Но, с другой стороны, перед тобой машина: молодой, агрессивный, крепкий, с мощной "держалкой" и шеей, у него взрывная скорость, его практически невозможно нокаутировать. Но Мейвезер и Бивол показали остальным, как нужно работать с Канело. Здесь, нужно отметить, что на взвешивании Гена показал прекрасный результат, прекрасные цифры, просто супер. Я считаю, он сохранил свою ударную мощь, не отягощая свой организм сгонкой веса. Данияр Каримжан

На кону третьего боя стоит абсолютное чемпионство во втором среднем весе, а именно все четыре пояса мексиканца (WBC, WBA, WBO, IBF). По мнению эксперта, Геннадий сохранит за собой чемпионские титулы в среднем весе (WBA, IBF, IBO).

С другой стороны, есть опасения, что организаторы данного поединка и промоутеры мексиканца могут не допустить второго поражения подряд Канело. Здесь нужно быть очень аккуратным и внимательным. Так как при равном бое судье могут отдать предпочтение Альваресу. Все понимают, что мексиканец сейчас "золотой теленок", который приносит деньги всем – телевидению, промоутерам, организаторам и самому себе. Не хотелось бы этого увидеть, верим в успех казахстанца, что он привезет все пояса на Родину, и один из заключительных боев проведет на своей земле! Данияр Каримжан

Прямая трансляция поединка между Головкиным и Канело пройдет на Первом канале Евразия 18 сентября и начнется в 06:00 по времени Нур-Султана. Перед началом боя между GGG и Canelo гимн Казахстана споет Димаш Кудайберген.

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