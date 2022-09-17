Казахстанский борец получил медаль Олимпиады 10 лет спустя

Казахстанского борца вольного стиля Даулета Шабанбая наградили бронзовой олимпийской медалью "Лондон-2012", сообщает Zakon.kz.

Торжественное вручение награды Д. Шабанбаю состоялось на чемпионате мира по видам борьбы в Белграде. Спортсмен получил медаль из рук главы Объединенного мира борьбы (UWW), члена Исполкома МОК Ненада Лаловича.

Дорогие друзья, мой родной народ, мой Казахстан. Наконец, слава Аллаху, я получил эту медаль, которую так долго ждал! Я очень благодарен Международному олимпийскому комитету, господину Ненаду Лаловичу, президенту Объединенного мира борьбы, руководству Национального олимпийского комитета РК, Национальной федерации. Мне очень приятно, что все поздравили меня лично. Пусть наши спортсмены будут чемпионами. Готовьтесь ребята! Даулет Шабанбай

Казахстанского борца в Белграде сопровождали представители Национального олимпийского комитета Казахстана и его отец Еркин Шабанбай.

Фото: olympic.kz

Награда Даулета даже через 10 лет является воплощением усилий и мастерства спортсмена, а также эффективной работы всей команды. Ее нельзя недооценивать. Она в истории, как и законное третье место нашего борца. Выражаю благодарность Объединенному миру борьбы за организацию передачи олимпийской медали. Генсекретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков

Спортсмен вошел в число призеров ОИ после перераспределения наград. На Олимпиаде в Лондоне Даулет Шабанбай завершил выступление в весовой категории до 120 кг на пятом месте. Однако позже, в 2019 году, после перепроверки допинг-проб грузинский борец Давид Модзманашвили и Артур Таймазов (Узбекистан) были уличены в использовании запрещенных препаратов.

После всех разбирательств было принято решение дисквалифицировать указанных спортсменов, а также аннулировать их результаты, показанные на Олимпиаде в Лондоне.

Фото: olympic.kz

Таким образом, Даулет Шабанбай был признан бронзовым призером Игр. Комейл Гасеми (Иран) и Билял Махов разделили первую строчку пьедестала, а Тервел Длагнев из США вместе с казахстанцем переместился на третье место.

Отмечается, что Даулет Шабанбай является четырехкратным бронзовым призером чемпионата Азии (2008, 2009, 2011, 2014). Также в 2014 году он стал обладателем серебряной медали Азиатских игр.

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