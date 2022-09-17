В Актобе стартовал осенний двухмесячник по саночистке и благоустройству города

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов принял участие в санитарно-экологическом двухмесячнике. Глава области внес свой вклад в благоустройство города, присоединившись к субботникам в сквере по улице 101-й Стрелковой дивизии и жилом комплексе "Манхэттен" в микрорайоне Батыс-2, сообщает Zak

Актобе - крупный город западного региона страны. Его архитектура и убранство должны соответствовать этому статусу. Поэтому жители города, владельцы объектов предпринимательства, руководители и коллективы всех учреждений независимо от форм собственности обязаны выходить на субботники и убирать свою территорию. Я приглашаю всех актюбинцев принять активное участие в двухмесячной акции чистоты! Ералы Тугжанов

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Стоит отметить, что первый субботник в рамках двухмесячника по санитарной очистке прошел сегодня в 62 общественных пространствах города. В 46 парках и скверах района Астана, 16 парках и скверах района Алматы на субботники вышли государственные служащие, коллективы учреждений.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Кроме того, управляющие компании многоэтажных домов, кондоминиумы (КСК, ОСИ) совместно с жителями привели в порядок дворовые территории и очистили двор от мусора.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В рамках кампании по санитарной очистке общегородские субботники будут проходить еженедельно с 17 сентября по 17 ноября.