В Актобе стартовал осенний двухмесячник по саночистке и благоустройству города
Актобе - крупный город западного региона страны. Его архитектура и убранство должны соответствовать этому статусу. Поэтому жители города, владельцы объектов предпринимательства, руководители и коллективы всех учреждений независимо от форм собственности обязаны выходить на субботники и убирать свою территорию. Я приглашаю всех актюбинцев принять активное участие в двухмесячной акции чистоты! Ералы Тугжанов
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Стоит отметить, что первый субботник в рамках двухмесячника по санитарной очистке прошел сегодня в 62 общественных пространствах города. В 46 парках и скверах района Астана, 16 парках и скверах района Алматы на субботники вышли государственные служащие, коллективы учреждений.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Кроме того, управляющие компании многоэтажных домов, кондоминиумы (КСК, ОСИ) совместно с жителями привели в порядок дворовые территории и очистили двор от мусора.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В рамках кампании по санитарной очистке общегородские субботники будут проходить еженедельно с 17 сентября по 17 ноября.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области