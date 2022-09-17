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Анна Данилина завоевала 31-й титул парных игр в своей карьере

Теннис 31 Титул Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с украинкой Валерией Страховой выиграла грунтовый турнир серии ITF W25 в чешском городе Яблонец-над-Нисоу, сообщает Zakon.kz.

Казахстано-украинская пара была посеяна под первым номером и уверенно дошла до финала, в котором они сыграли с Леной Пападакис (Германия) и Анной Сисковой (Чехия). Матч завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу Данилиной и Страховой. 

Титул в Чехии стал для Анны уже 27-м в карьере в парном разряде под эгидой Международной теннисной федерации (ITF). Также на счету теннисистки из Нур-Султана три трофея в WTA-туре: один в 2021 году (Poland WTA 250), два в 2022 году (Sydney WTA 500, Warsaw WTA 250), а также Анна выиграла один титул ITF в одиночке.

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