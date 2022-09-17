В Карагандинской области в аварии погиб председатель ОВВК ДП

Смертельное ДТП произошло 17 сентября в Шетском районе на автодороге поселок Акой – поселок Бурма, сообщает Zakon.kz.

36-летний водитель Тoyota Land Cruiser, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и оказался в кювете. Авто загорелось.

В результате водитель и 39-летний пассажир – председатель окружной военно-врачебной комиссии (ОВВК) Департамента полиции региона Данияр Турбаев – от полученных травм скончались на месте. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы.

Данияр Турбаев в должности председателя ОВВК работал с октября 2015 года. В 2006 году окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию. Воспитывал четверых детей.