Цементовоз опрокинулся на трассе в Карагандинской области

Смертельное ДТП 7 июля произошло на автодороге Караганда – Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Как отметили Zakon.kz в Департаменте полиции Карагандинской области, ДТП произошло 08:58.

"38-летний водитель автомашины Liangshan Dongyue, по предварительным данным, из-за ухудшения состояния здоровья потеряв управление, допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался", – рассказали в полиции.





Также в ведомстве соообщили, что факт аварии зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы водитель BMW, спровоцировав серьезное массовое ДТП, скрылся с места аварии.