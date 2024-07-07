Цементовоз опрокинулся на трассе в Карагандинской области
Фото: Zakon.kz
Смертельное ДТП 7 июля произошло на автодороге Караганда – Темиртау, сообщает Zakon.kz.
Как отметили Zakon.kz в Департаменте полиции Карагандинской области, ДТП произошло 08:58.
"38-летний водитель автомашины Liangshan Dongyue, по предварительным данным, из-за ухудшения состояния здоровья потеряв управление, допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался", – рассказали в полиции.
Также в ведомстве соообщили, что факт аварии зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы водитель BMW, спровоцировав серьезное массовое ДТП, скрылся с места аварии.
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