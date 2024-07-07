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Цементовоз опрокинулся на трассе в Карагандинской области

Цементовоз опрокинулся на трассе в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 23:40 Фото: Zakon.kz
Смертельное ДТП 7 июля произошло на автодороге Караганда – Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Как отметили Zakon.kz в Департаменте полиции Карагандинской области, ДТП произошло 08:58. 

"38-летний водитель автомашины Liangshan Dongyue, по предварительным данным, из-за ухудшения состояния здоровья потеряв управление, допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался", – рассказали в полиции.


Также в ведомстве соообщили, что факт аварии зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы водитель BMW, спровоцировав серьезное массовое ДТП, скрылся с места аварии

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