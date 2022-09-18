Казахстанская боец ММА уступила канадской спортсменке Джиллиан Робертсон. Бой закончился победой Робертсон удушающим приемом во втором раунде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская боец ММА Мария Агапова (10-3) выступила на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 210 в Лас-Вегасе (США), сообщает Sports.kz.

Она сразилась с канадкой Джиллиан Робертсон (10-7) по прозвищу "Дикарка". Бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Робертсон удушающим приемом во втором раунде.

Таким образом, Джиллиан Робертсон одержала одиннадцатую победу в профессиональной карьере, а Мария Агапова потерпела четвертое поражение.

Робертсон принадлежат два рекорда в UFC: наибольшее количество финишей в истории женского наилегчайшего веса (6) и наибольшее количество побед сабмишном в истории женского наилегчайшего веса (5).

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